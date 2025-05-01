Прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года: ставим на басков

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы. Для манкунианцев этот турнир — в приоритете и дает последний шанс на трофей в сезоне. Испанцы же параллельно с еврокубками решают задачу попадания в Лигу чемпионов через чемпионат. В первой игре баски должны обеспечить себе преимущество, иначе на «Олд Траффорде» будет крайне сложно.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры больше верят в успех испанцев в первой встрече: коэффициент на победу «Атлетика» составляет 2,13, на «Манчестер Юнайтед» — 3,75. Ничья оценивается в 3,35. Голов от игры почти не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,67.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы выдали сумасшедший матч с «Лионом» в прошлой стадии, когда отыграли два мяча в концовке второго дополнительного тайма. Команда Аморима в той встрече показала свои сильные и слабые стороны. «Красные дьяволы» эффективно используют стандарты и игру на втором этаже, поэтому особенно опасны в концовке таймов, когда можно рискнуть и подключить к атаке большее количество игроков. При этом нападающие все еще мучаются с реализацией, и решения этой проблемы в ближайших матчах не предвидится — в клубе нет качественного завершителя, а ротацию проводить невозможно из-за травм.
Также «Юнайтед» испытывают проблемы с игрой в обороне, которые не получается исправить парой опорников Каземиро — Угарте. Не самым лучшим образом сейчас играет и вратарь Онана — в игре с испанцами это может стать негативным фактором.
«Атлетик» продолжает борьбу в чемпионате за попадание в зону Лиги Чемпионов и делает это успешно. Тренер Вальверде поставил команде игру на результат: в первую очередь игроки следят за обороной и только потом ищут моменты в атаке. Зрелищным такой футбол назвать сложно, но одно поражение в десяти последних встречах стоит того.
Первый матч с «Манчестером» пройдет в Бильбао, где баски почти не проигрывают. Испанцы должны делать ставку на эту игру, так как манкунианцы сильно зависят от своего стадиона и там способны добиваться необходимого результата. В гостях же англичане часто дают шансы соперникам и играют не так солидно.
Наш прогноз: победа «Атлетика» — за 2,13. Также можно поставить на низкий тотал матча меньше 2,5 — за коэффициент 1,67.
Статистические тренды в играх «Атлетика» и «Манчестер Юнайтед»
|«Атлетик»
|«Манчестер Юнайтед»
|10 домашних матчей без поражений.
|1 победа в гостях в 8 последних встречах.
|Ставка «обе забьют» не прошла в 7 из 8 последних матчей.
|Не забивал больше одного мяча в 3 из 4 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на победу хозяев: «У “МЮ” команда разбалансированная. Исполнители вроде бы есть, но нет командной игры и нет такого, чтобы футболисты друг за друга бились, тем более на выезде. Я думаю, что у “МЮ”, который идет внизу таблицы даже в Англии, просто нет шансов на успех. Поэтому мой прогноз на эту игру — чистая победа “Атлетика”. А еще Бильбао забьет больше 1,5 гола».
Ставки на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года
Победа «Атлетика» — 2,13.
Тотал меньше 2,5 — 1,67.