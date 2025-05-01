Прогноз на матч «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед» 1 мая 2025 года: ставим на басков

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на победу хозяев: «У “МЮ” команда разбалансированная. Исполнители вроде бы есть, но нет командной игры и нет такого, чтобы футболисты друг за друга бились, тем более на выезде. Я думаю, что у “МЮ”, который идет внизу таблицы даже в Англии, просто нет шансов на успех. Поэтому мой прогноз на эту игру — чистая победа “Атлетика”. А еще Бильбао забьет больше 1,5 гола».