Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года: голов будет мало

В полуфинале Лиги конференций встретятся «Бетис» и «Фиорентина». Что ждать от их первого матча — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Оба клуба сейчас показывают отличную форму и проиграли только по одной встрече в десяти последних матчах. «Фиорентина» чувствует себя в Лиге конференций уверенно и попытается в третий раз подряд добраться до финала, а «Бетис» сделает все, чтобы не допустить этого. Тем более инструменты для победы у Пеллегрини тоже есть.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Фиорентина»

Букмекеры почти уверены в успехе хозяев в первой встрече: коэффициент на победу «Бетиса» составляет 1,80, на «Фиорентину» — 5,00. Ничья оценивается в 3,75. По голам ясности нет — тотал меньше 2,5 стоит 1,85, больше 2,5 — 2,00.

Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина»

«Бетис» в январе этого года оформил аренду нападающего Антони, который сидел на замене в «Манчестер Юнайтед». Ход сработал эффективно: после прихода бразильца команда стала в разы опаснее, в Ла Лиге почти добралась до зоны Лиги чемпионов и вышла в полуфинал Лиги конференций.

Тренер Пеллегрини позволяет игрокам творить на поле, и это приносит результат — в последних 15 матчах уступили лишь дважды. Команда без проблем забивает почти в каждой встрече, а защита при этом редко проваливается. Стабильности удается достичь благодаря опытным игрокам, которых в «Бетисе» немало. В защите ключевую роль играет 34-летний Бартра, а направляет атаки и отвечает за креатив 33-летний Иско, который набрал уже 13 баллов (8 голов + 5 передач) в 17 играх.

«Фиорентина» же продолжает быть одним из самых неприятных «середняков» в Серии А. Клуб регулярно набирает очки в топ-матчах, но с аутсайдерами выглядит не так уверенно. Правда, сейчас это начало меняться — не проигрывают во всех турнирах вот уже девять матчей. В Лиге конференций клуб чувствует себя отлично и третий раз подряд пытается забраться в финал.

У «фиалок» ключевую роль играет вратарь Де Хеа, который вернулся в профессиональный футбол после отдыха длиною в сезон. Сейчас испанец в отличной форме и показывает высокий уровень как в чемпионате, так и в еврокубках. Во многом, из-за его вклада команда мало пропускает и может делать ставку на надежную игру в обороне.

В предстоящей игре инициатива должна исходить от «Бетиса», который играет дома и в целом демонстрирует более активный футбол. «Фиорентина» наверняка попробует закрыться и перетерпеть гостевой матч — сил у футболистов немного, так как календарь предлагает сыграть три матча за десять дней. И это с учетом тяжелой борьбы команды за зону еврокубков в чемпионате.

Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,85. Также можно взять такой вариант: забьет только одна команда — за 2,30.

Статистические тренды в играх «Бетиса» и «Фиорентины»

«Бетис»
«Фиорентина»
4 победы в 5 последних домашних матчах.
Только 3 победы в 9 последних гостевых встречах.
Тотал больше 2,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Лаврентьев уверен, что обе команды смогут забить: «В ¼ финала Лиги конференций испанцы и итальянцы сделали должное, пройдя менее статусных соперников, соответственно, из Польши и Словении. В ответных матчах не обошлось без проблем. Равная пара, где в первом матче соперники будут проверять друг друга на прочность, но вряд ли останутся без забитых голов».

Ставки на матч «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года

Тотал меньше 2,5 — 1,85.

Только одна команда забьет — 2,30.

Футбол. Еврокубки
01.05
Бетис
:
Фиорентина
Лучшие коэффициенты Все
П1
1.80
X
3.88
П2
5.00