Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года: голов будет мало

Оба клуба сейчас показывают отличную форму и проиграли только по одной встрече в десяти последних матчах. «Фиорентина» чувствует себя в Лиге конференций уверенно и попытается в третий раз подряд добраться до финала, а «Бетис» сделает все, чтобы не допустить этого. Тем более инструменты для победы у Пеллегрини тоже есть.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Фиорентина»
Букмекеры почти уверены в успехе хозяев в первой встрече: коэффициент на победу «Бетиса» составляет 1,80, на «Фиорентину» — 5,00. Ничья оценивается в 3,75. По голам ясности нет — тотал меньше 2,5 стоит 1,85, больше 2,5 — 2,00.
Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина»
«Бетис» в январе этого года оформил аренду нападающего Антони, который сидел на замене в «Манчестер Юнайтед». Ход сработал эффективно: после прихода бразильца команда стала в разы опаснее, в Ла Лиге почти добралась до зоны Лиги чемпионов и вышла в полуфинал Лиги конференций.
Тренер Пеллегрини позволяет игрокам творить на поле, и это приносит результат — в последних 15 матчах уступили лишь дважды. Команда без проблем забивает почти в каждой встрече, а защита при этом редко проваливается. Стабильности удается достичь благодаря опытным игрокам, которых в «Бетисе» немало. В защите ключевую роль играет 34-летний Бартра, а направляет атаки и отвечает за креатив 33-летний Иско, который набрал уже 13 баллов (8 голов + 5 передач) в 17 играх.
«Фиорентина» же продолжает быть одним из самых неприятных «середняков» в Серии А. Клуб регулярно набирает очки в топ-матчах, но с аутсайдерами выглядит не так уверенно. Правда, сейчас это начало меняться — не проигрывают во всех турнирах вот уже девять матчей. В Лиге конференций клуб чувствует себя отлично и третий раз подряд пытается забраться в финал.
У «фиалок» ключевую роль играет вратарь Де Хеа, который вернулся в профессиональный футбол после отдыха длиною в сезон. Сейчас испанец в отличной форме и показывает высокий уровень как в чемпионате, так и в еврокубках. Во многом, из-за его вклада команда мало пропускает и может делать ставку на надежную игру в обороне.
В предстоящей игре инициатива должна исходить от «Бетиса», который играет дома и в целом демонстрирует более активный футбол. «Фиорентина» наверняка попробует закрыться и перетерпеть гостевой матч — сил у футболистов немного, так как календарь предлагает сыграть три матча за десять дней. И это с учетом тяжелой борьбы команды за зону еврокубков в чемпионате.
Наш прогноз: тотал меньше 2,5 — за 1,85. Также можно взять такой вариант: забьет только одна команда — за 2,30.
Статистические тренды в играх «Бетиса» и «Фиорентины»
|«Бетис»
|«Фиорентина»
|4 победы в 5 последних домашних матчах.
|Только 3 победы в 9 последних гостевых встречах.
|Тотал больше 2,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Лаврентьев уверен, что обе команды смогут забить: «В ¼ финала Лиги конференций испанцы и итальянцы сделали должное, пройдя менее статусных соперников, соответственно, из Польши и Словении. В ответных матчах не обошлось без проблем. Равная пара, где в первом матче соперники будут проверять друг друга на прочность, но вряд ли останутся без забитых голов».
Ставки на матч «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,85.
Только одна команда забьет — 2,30.