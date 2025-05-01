Прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина» 1 мая 2025 года: голов будет мало

Оба клуба сейчас показывают отличную форму и проиграли только по одной встрече в десяти последних матчах. «Фиорентина» чувствует себя в Лиге конференций уверенно и попытается в третий раз подряд добраться до финала, а «Бетис» сделает все, чтобы не допустить этого. Тем более инструменты для победы у Пеллегрини тоже есть.