Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года: кто спасет сезон?

Заключительный матч второго по значимости европейского турнира получился нетипичным. Команды, завершившие сезон на 16-м и 17-м местах в АПЛ, разыграют трофей Лиги Европы. Абсурд? Скорее, уникальный случай. Впрочем, и «шпоры», и «дьяволы» имеют шанс закрыть провальный сезон на мажорной ноте.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры осторожно склоняются в сторону «МЮ»: победа «красных дьяволов» в основное время идет за 2,42, тогда как успех «шпор» оценивается чуть выше — в районе 3,30. Ничья же стоит в пределах 3,40. Стоит ли ждать голов, непонятно: на тотал больше 2,5 предлагают 2,05, на тотал меньше 2,5 — 1,87.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Финиш чемпионата Англии получился для «Тоттенхэма» откровенно слабым — за 10 туров команда победила лишь однажды, проиграв при этом в семи случаях. В Европе же многое решил благосклонный жребий. На стадии ⅛ финала был пройден АЗ, причем после гостевого поражения удалось реабилитироваться дома (0:1, 3:1). Сложнее было с «Айнтрахтом» в четвертьфинале (1:1, 1:0), но и этот барьер преодолен. А вот полуфинал против «Буде-Глимта» оказался почти формальностью — две победы с общим счетом 5:1.
Лазарет «Тоттенхэма» снова пополнился. Из-за повреждений в полуфинале и АПЛ клуб лишился сразу нескольких важных игроков: Мэддисон, Кулусевски и Бергвалль точно не сыграют. Из хороших новостей — после травмы в состав вернулся капитан Сон.
«Юнайтед» тоже плох в чемпионате Англии: 1 победа в 10 последних турах и шесть поражений. В Лиге Европы ситуация другая. Особо выделяется камбэк в четвертьфинале с «Лионом»: при счете 2:4 в концовке «дьяволы» нашли в себе силы отыграться. Нельзя забывать и уверенные победы над «Сосьедадом» и «Атлетиком».
У «Манчестер Юнайтед» лучше ситуация с травмированными игроками, нет только Лисандро Мартинеса. Участие Де Лигта под вопросом, а вот Йоро и Далот могут выйти на поле. Главное, что в строю Бруну Фернандеш, португалец — ключевая фигура в построении атак «МЮ».
Последние шесть матчей между командами завершились четырьмя победами лондонцев и двумя ничьими. Однако в финалах исход чаще зависит от текущей формы и настроя, чем от статистики прошлых встреч. В кубковых финалах важны становятся лидерские качества и характер, их у «МЮ» сейчас больше. Команда Аморима уже показала свою волю в игре с «Лионом».
У «Тоттенхэма» же таких лидеров не видно. Обе команды слабо выглядят в защите: «Тоттенхэм» пропускал в 17 из 20 последних матчей, «МЮ» — в 9 из 10. Зато в атаке порядок — у лондонцев результативность в 13 из 14 матчей Лиги Европы, у «Юнайтед» — в каждом из 14. Вопрос в том, как сыграет «Тоттенхэм». Постекоглу показал, что может иногда отходить от своей рискованной тактики с высокой линией обороны. «Шпоры» могут сыграть вторым номером, для Аморима это нелучший расклад. И все же поверим здесь в голы.
Наш прогноз: обе забьют — 1,75, тотал больше 2,5 — 2,02 и «Манчестер Юнайтед» выиграет трофей за 1,69.
Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед»
|«Тоттенхэм»
|«Манчестер Юнайтед»
|2 победы в 7 последних матчах.
|Проиграл 3 из 4 последних матчей.
|В 3 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
|Пропускает в 4 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко считает, что голов будет мало: «В финале, по моему мнению, может быть ничья — коэффициент 3,50. Но я бы рассмотрел количество забитых мячей в матче. Не думаю, что игра будет суперголевой. В АПЛ в двух последних турах ни одна, ни другая команда не забила ни разу. Так что мой прогноз: тотал меньше 2.5 голов в матче за 1,85».
Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года
Обе забьют — 1,75.
Тотал больше 2,5 — 2,02.
«Манчестер Юнайтед» выиграет трофей — 1,69.