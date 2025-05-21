Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2025 года: кто спасет сезон?

У «Тоттенхэма» же таких лидеров не видно. Обе команды слабо выглядят в защите: «Тоттенхэм» пропускал в 17 из 20 последних матчей, «МЮ» — в 9 из 10. Зато в атаке порядок — у лондонцев результативность в 13 из 14 матчей Лиги Европы, у «Юнайтед» — в каждом из 14. Вопрос в том, как сыграет «Тоттенхэм». Постекоглу показал, что может иногда отходить от своей рискованной тактики с высокой линией обороны. «Шпоры» могут сыграть вторым номером, для Аморима это нелучший расклад. И все же поверим здесь в голы.