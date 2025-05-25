Прогноз на матч Швейцария — США 25 мая 2025 года: голам в финале ЧМ-2025 быть

Финалисты спокойно расправились с соперниками в плей-офф и подошли к решающей игре в огненной форме. Поможет ли Швейцарии опыт прошлогоднего финала в матче с США, покажет встреча. Для американцев это первый шанс выиграть золото ЧМ с 1933 года. В новейшей истории, с 2000 года, они 5 раз становились бронзовыми призерами.
Коэффициенты букмекеров на матч Швейцария — США
Букмекеры считают шансы команд почти равными: коэффициент на итоговую победу США составляет 1,87, на Швейцарию — 1,97. Голов от финала много не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,71. Хотя обе сборные много забивают на ЧМ-2025. В активе швейцарцев 47 голов в 9 матчах, у американцев — 45.
Прогноз на матч Швейцария — США
Второй год подряд Швейцария оказывается в финале чемпионата мира. В прошлый раз добраться до первого золота ЧМ в своей истории так и не удалось. Новая попытка будет против сборной США, которую коллектив Фишера уже обыгрывал на этом турнире. Победа 3:0 в группе выглядит убедительной и дает болельщикам швейцарцев надежду, но вряд ли в финале будет просто.
Пока сомневаться в команде не приходилось. Единственный раз на этом турнире Швейцария не выиграла в стартовом матче, где уступили Чехии в овертайме. Сейчас же это совершенный механизм, который решает и в обороне, и в атаке — общий счет 35:2 за шесть игр после США. Поверить в то, что эту систему возможно переиграть, пока сложно.
Однако американцы, кажется, готовы удивлять. Против сильной Швеции, которую многие видели фаворитом турнира, получилось сыграть с позиции силы и просто смять. Реализация вышла на новый уровень, когда почти каждая атака приводит к опасному моменту, а большинство шансов реализуются.
К тому же опыт поражения в группе должен был дать тренерскому штабу понимание того, что нужно поправить. Швейцария вряд ли будет менять свой стиль, так как он приносил результат, а вот США способны подстроиться под соперника. В этом плане преимущество будет на их стороне.
Судя по всему, нас ждет тяжелый первый период, в котором у Швейцарии либо не будет ничего получаться, либо будет полный фокус на обороне. Дальше игра неминуемо должна раскрыться и привести к голам. Наш прогноз: победа США в первом периоде — за 2,65. Также предлагаем ставку на то, что обе забьют больше 1,5 — за 1,70.
Статистические тренды в играх Швейцарии и США
|Швейцария
|США
|Пропустила лишь раз за 5 последних матчей.
|6 побед подряд.
|8 побед подряд.
|Тотал больше 6,5 проходил в 6 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов верит в успех швейцарцев: «Я полагаю, что в финале все-таки американцы забьют, но, как мне кажется, Швейцария может забить больше, тем более что есть одна скрытая мотивация, о которой мало кто знает. 20-й чемпионат мира проводит Андрес Амбюль, швейцарский капитан. Чемпионат мира — это вообще последний его турнир. Поэтому мой выбор — “Швейцария с учетом овертайма и буллитов” за 2,02».
Ставки на матч Швейцария — США 25 мая 2025 года
Победа США в первом периоде — 2,65.
Обе забьют больше 1,5 — 1,70.