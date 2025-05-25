Прогноз на матч Швейцария — США 25 мая 2025 года: голам в финале ЧМ-2025 быть

Пока сомневаться в команде не приходилось. Единственный раз на этом турнире Швейцария не выиграла в стартовом матче, где уступили Чехии в овертайме. Сейчас же это совершенный механизм, который решает и в обороне, и в атаке — общий счет 35:2 за шесть игр после США. Поверить в то, что эту систему возможно переиграть, пока сложно.