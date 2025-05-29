Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 30 мая 2025 года: первый период станет ключевым

«Даллас» снова сыграет на своей арене в серии с «Эдмонтоном». Пока что именно тут «Старс» выиграли свой единственный матч в полуфинале. На этот раз победа необходима, чтобы продлить серию. «Нефтяникам» же осталась добиться успеха лишь раз, чтобы второй год подряд пройти в финал Кубка Стэнли.
Коэффициенты букмекеров на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Далласа» составляет 1,76, на «Эдмонтон» — 2,08. Голов от игры ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,74.
Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон»
Четвертый матч в серии «Далласа» и «Эдмонтона» вновь получился довольно равным. Вратари обеих команд много выручали и до последнего держали интригу, но все же «нефтяники» оторвались 3−1 в противостоянии и теперь находятся в одной победе от финала Кубка Стэнли.
«Даллас» снова смог отличиться лишь в большинстве — два гола за три последние игры слишком мало, чтобы рассчитывать на проход дальше. У «Старс» много бросков и достаточное количество из них наносится со средних расстояний. Однако пробить Скиннера не удается. Чтобы изменить ход серии, коллективу Де Бура необходимо попасть на пятак — больше закрывать вратаря соперника и добивать шайбу после бросков. Пока «Далласу» это не удается, кардинально что-то поменять будет сложно.
«Эдмонтон» же принял ситуацию, которая сложилась в серии. «Нефтяники» готовы терпеть и играть на контратаках, тем более игроков, которые способны улететь в быстрый выпад, у них полно. В обороне команда действует просто, но эффективно — игроки обороняют слот, чтобы не допустить поперечных передач и добиваний, а периметр оставляют. Голкипер от количества работы не плывет и уверенно подчищает все набросы и опасные выходы.
Также заметно, что тренер Ноблак сделал акцент на дисциплине. Игра в меньшинстве — не лучшая сторона команды, поэтому хоккеисты стараются меньше удаляться. К тому же в последней игре большинство сыграло на них: реализовали 2 из 3 попыток и забили победную шайбу в неравных составах.
В предстоящем поединке, возможно, не сможет принять участие нападающий Хайман, который получил травму в последнем матче. Это может стать ударом по команде, так как на данный момент он лидер Кубка Стэнли по силовым приемам и ключевой игрок верхних звеньев.
«Даллас» должен сделать все, чтобы хорошо провести старт следующей игры и повести в счете. Давления на чужие ворота создается много, но игрокам будто бы не хватает уверенности в завершении. В домашней встрече должно стать легче, а лидерство по игре, возможно, даст игрокам необходимый эмоциональный толчок. Наш прогноз: победа «Далласа» в первом периоде — за 2,60. Также предлагаем ставку на тотал больше 5,5 — за 1,77.
Статистические тренды в играх «Далласа» и «Эдмонтона»
|«Даллас»
|«Эдмонтон»
|7 побед в 8 последних домашних матчах.
|5 побед в 6 последних гостевых матчах.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал меньше 4,5.
|В 3 последних матчах с «Далласом» не пропускал больше одной шайбы.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдарафиков ставит на итоговую победу «Далласа»: «Мне кажется, “Эдмонтон” не отдаст серию. Но как минимум шестой матч — это прямая обязанность “Далласа”. Питер Дебур должен это сделать».
Ставки на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 30 мая 2025 года
Победа «Далласа» в первом периоде — 2,60.
Тотал больше 5,5 — 1,77.