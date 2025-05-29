Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» 30 мая 2025 года: первый период станет ключевым

«Даллас» снова смог отличиться лишь в большинстве — два гола за три последние игры слишком мало, чтобы рассчитывать на проход дальше. У «Старс» много бросков и достаточное количество из них наносится со средних расстояний. Однако пробить Скиннера не удается. Чтобы изменить ход серии, коллективу Де Бура необходимо попасть на пятак — больше закрывать вратаря соперника и добивать шайбу после бросков. Пока «Далласу» это не удается, кардинально что-то поменять будет сложно.