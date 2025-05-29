Прогноз на матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года: ждем много двойных ошибок

Эшлин, как и Андреева, в первом круге не испытала проблем, уверенно обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов — 6:3, 6:4. Но важнее другое — Крюгер уже побеждала Андрееву. Притом на турнире Большого Шлема. В прошлом году именно Эшлин выбила Мирру с US Open — 6:1, 6:4. Конечно, то была другая Андреева, сейчас россиянка сильнее и эмоционально стабильнее. Да и покрытие другое. И все же Крюгер точно не боится Мирру, несмотря на статус аутсайдера встречи.