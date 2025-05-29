Прогноз на матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года: ждем много двойных ошибок

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Сегодня лучшая ракетка России, Мирра Андреева, сыграет матч второго круга против американки Эшлин Крюгер. Что ждать от этого поединка?
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Крюгер
Конечно, явный фаворит у букмекеров — Мирра. Коэффициент на ее победу совсем мизерный — 1,13. А вот на успех Крюгер — 6,00. Соответственно, и тотал больше геймов не самый огромный — 19,5 за 1,90.
Прогноз на матч Андреева — Крюгер
Мирра формально начала парижский турнир легко, обыграв испанку Кристину Букшу в двух сетах. Но только формально. В реальности Андреева допустила много невынужденных ошибок и сразу же проиграла две свои подачи. Да, класса Мирре хватило, чтобы все равно «закрыть» Букшу. Но качество игры россиянки, по ее высоким меркам, пока оставляет желать лучшего.
Эшлин, как и Андреева, в первом круге не испытала проблем, уверенно обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов — 6:3, 6:4. Но важнее другое — Крюгер уже побеждала Андрееву. Притом на турнире Большого Шлема. В прошлом году именно Эшлин выбила Мирру с US Open — 6:1, 6:4. Конечно, то была другая Андреева, сейчас россиянка сильнее и эмоционально стабильнее. Да и покрытие другое. И все же Крюгер точно не боится Мирру, несмотря на статус аутсайдера встречи.
Наш прогноз: в исход лезть не очень хочется. С одной стороны, Мирра любит пройтись катком по сопернице, особенно ниже классом. С другой, в грунтовом сезоне россиянка не слишком стабильна, потому Крюгер может и навязать борьбу, пробить тотал больше и так далее.
Советуем присмотреться к другим ставкам — двойные ошибки и проигранный под ноль гейм на своей подаче. Крюгер даже в комфортной победе с Ларсен допустила очень много двойных ошибок. С Миррой может быть еще больше, да и Андреева не безгрешна в этом аспекте. Прибавьте сюда отличный прием Мирры и поверьте, что кто-то из девушек минимум раз проиграет свой гейм, не взяв ни одного очка.
Статистические тренды в играх Андреевой и Крюгер
|Андреева
|Крюгер
|Всего 65 минут продолжался последний матч Андреевой и Крюгер, завершившийся победой американки.
|Несмотря на уверенную победу над Ламенс в первом круге, Крюгер за два сета совершила целых 8 двойных ошибок.
|В матче с Букшей у Мирры было 4 двойные ошибки и всего 51% первой подачи.
|Зато Крюгер блестяще реализовывала свои брейкпоинты — 7 из 8 на подаче Ламенс.
Ставки на матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года
Тотал больше 6,5 двойных ошибок за 1,80.
Подающий проиграет гейм под ноль за 1,75.