Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года: ждем много двойных ошибок

Мирра Андреева и Эшлин Крюгер сыграют во втором круге «Ролан Гаррос». Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Сегодня лучшая ракетка России, Мирра Андреева, сыграет матч второго круга против американки Эшлин Крюгер. Что ждать от этого поединка?

Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Крюгер

Конечно, явный фаворит у букмекеров — Мирра. Коэффициент на ее победу совсем мизерный — 1,13. А вот на успех Крюгер — 6,00. Соответственно, и тотал больше геймов не самый огромный — 19,5 за 1,90.

Прогноз на матч Андреева — Крюгер

Мирра формально начала парижский турнир легко, обыграв испанку Кристину Букшу в двух сетах. Но только формально. В реальности Андреева допустила много невынужденных ошибок и сразу же проиграла две свои подачи. Да, класса Мирре хватило, чтобы все равно «закрыть» Букшу. Но качество игры россиянки, по ее высоким меркам, пока оставляет желать лучшего.

Эшлин, как и Андреева, в первом круге не испытала проблем, уверенно обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов — 6:3, 6:4. Но важнее другое — Крюгер уже побеждала Андрееву. Притом на турнире Большого Шлема. В прошлом году именно Эшлин выбила Мирру с US Open — 6:1, 6:4. Конечно, то была другая Андреева, сейчас россиянка сильнее и эмоционально стабильнее. Да и покрытие другое. И все же Крюгер точно не боится Мирру, несмотря на статус аутсайдера встречи.

Наш прогноз: в исход лезть не очень хочется. С одной стороны, Мирра любит пройтись катком по сопернице, особенно ниже классом. С другой, в грунтовом сезоне россиянка не слишком стабильна, потому Крюгер может и навязать борьбу, пробить тотал больше и так далее.

Советуем присмотреться к другим ставкам — двойные ошибки и проигранный под ноль гейм на своей подаче. Крюгер даже в комфортной победе с Ларсен допустила очень много двойных ошибок. С Миррой может быть еще больше, да и Андреева не безгрешна в этом аспекте. Прибавьте сюда отличный прием Мирры и поверьте, что кто-то из девушек минимум раз проиграет свой гейм, не взяв ни одного очка.

Статистические тренды в играх Андреевой и Крюгер

Андреева
Крюгер
Всего 65 минут продолжался последний матч Андреевой и Крюгер, завершившийся победой американки.
Несмотря на уверенную победу над Ламенс в первом круге, Крюгер за два сета совершила целых 8 двойных ошибок.
В матче с Букшей у Мирры было 4 двойные ошибки и всего 51% первой подачи.
Зато Крюгер блестяще реализовывала свои брейкпоинты — 7 из 8 на подаче Ламенс.

Ставки на матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года

Тотал больше 6,5 двойных ошибок за 1,80.

Подающий проиграет гейм под ноль за 1,75.