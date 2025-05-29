Прогноз на матч PARIVISION — Gaming Gladiators 29 мая 2025 года: дуэль мидеров или снова шоу от керри PVISION?

В киберспоре проходит крупный турнир DreamLeague Season 26 с призовым фондом в миллион долларов. Сегодня завершается второй групповой этап и станут известны все участники плей-офф. PARIVISION и Gaimin Gladiators имеют богатый бэкграунд, но подходят к матчу с разными задачами.
PARIVISION уже обыгрывала сегодняшнего соперника на этом турнире и лидирует с 6 победами из 6. В свою очередь, Gaimin Gladiators выиграли 3 матча и 3 проиграли, они пока делят 4−5-е места.
Коэффициенты букмекеров на матч PARIVISION — Gaming Gladiators
Букмекеры отдают предпочтение PARIVISION: победа команды идет за 1,28, успех Gaimin Gladiators — за 3,70. Тотал меньше 2,5 карт стоит 1,61.
Прогноз на матч PARIVISION — Gaming Gladiators
Коллектив PARIVISION в текущем сезоне утвердился как один из самых стабильных и амбициозных на профессиональной сцене Dota 2. Победа на ESL One Raleigh 2025 и призовые места на DreamLeague Season 25 и PGL Wallachia Season 4 говорят сами за себя.
Команду ведет керри Satanic, который нередко становится ключевым фактором побед благодаря своему уверенному лейту (игре в поздней стадии). Мидер No[o]ne продолжает демонстрировать агрессивную и уверенную игру, задавая темп с первых минут. DM стабильно отыгрывает оффлейн, а саппорты 9Class и Dukalis вносят необходимую гибкость в драфты, позволяя PARIVISION варьировать тактику от матча к матчу.
На текущем турнире PARIVISION уже успела взять верх над Gaimin Gladiators в групповом этапе — уверенная победа 2:0 укрепила их позиции. В той встрече особенно выделился Satanic, чья игра на Phantom Assassin стала определяющим фактором. Команда демонстрирует хорошее понимание текущей меты и уверенно реализует преимущество в мид-гейме.
Gaimin Gladiators остаются одним из узнаваемых и опытных коллективов западноевропейской сцены. Несмотря на отсутствие крупных побед в сезоне, команда стабильно входит в топ-4, что говорит о ее уровне. Второе место на BLAST Slam II и третье-четвертое на BLAST Slam III подтверждают статус серьезного соперника.
Керри Watson, заменивший dyrachyo, демонстрирует более выверенный стиль игры, а мидер Quinn продолжает оставаться мозговым центром команды. Его нестандартные пики, вроде Pangolier, часто ломают стратегию соперников.
Тем не менее, первая встреча с PARIVISION выявила проблемы команды, особенно в ранней стадии игры. Quinn не сумел навязать свою игру, а остальные звенья не успели подстроиться под темп соперника. Несмотря на это, Gladiators обладают потенциалом к адаптации — Ace, tOfu и Malady способны вернуть баланс, особенно при грамотных драфтах. Ключевым станет именно начало встречи: если Gladiators смогут стабилизировать лейнинг, они будут бороться за победу на равных.
Учитывая текущую форму и уверенную победу PARIVISION в недавней очной встрече, логичным выглядит ставка на победу этой команды. Тем не менее, Gaimin Gladiators обладают достаточным потенциалом, чтобы навязать борьбу и зацепить хотя бы одну карту. Наш прогноз: победа PARIVISION со счетом 2:1 — 3,40 и тотал карт больше 2,5 — 2,31.
Статистические тренды в играх PARIVISION и Gaming Gladiators
|PARIVISION
|Gaming Gladiators
|Выиграл 3 матча подряд.
|Выиграли 2 из 5 предыдущих матчей.
|7 из 9 предыдущих матчей выиграл всухую.
|В 3 из 4 предыдущих мачей игрались 3 карты.
Ставки на матч PARIVISION — Gaming Gladiators 29 мая 2025 года
Победа PARIVISION со счетом 2:1 — 3,40.
Тотал карт больше 2,5 — 2,31.