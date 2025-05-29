Прогноз на матч PARIVISION — Gaming Gladiators 29 мая 2025 года: дуэль мидеров или снова шоу от керри PVISION?

Тем не менее, первая встреча с PARIVISION выявила проблемы команды, особенно в ранней стадии игры. Quinn не сумел навязать свою игру, а остальные звенья не успели подстроиться под темп соперника. Несмотря на это, Gladiators обладают потенциалом к адаптации — Ace, tOfu и Malady способны вернуть баланс, особенно при грамотных драфтах. Ключевым станет именно начало встречи: если Gladiators смогут стабилизировать лейнинг, они будут бороться за победу на равных.