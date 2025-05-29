Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 29 мая 2025 года: вторую осечку дома петербуржцы не допустят

После поражения в первом матче (80:82) «Зениту» некуда отступать: еще один проигрыш лишит почти всех шансов на титул. Два дня назад петербуржцы почти совершили камбэк, отыграв 17 очков, но не хватило времени. Удастся ли провести работу над ошибками и сравнять счет перед выездом в Москву? Или ЦСКА продолжит беспроигрышное шествие в плей-офф и сделает еще один шаг к трофею?
Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — ЦСКА
Букмекеры не выделяют явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение «Зениту». Победа хозяев идет за 1,65, успех ЦСКА — за 2,25. На тотал меньше 163,5 очков и больше 163,5 предлагают одинаковый коэффициент 1,90.
Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА
«Зенит» вынужден срочно перестраиваться. Семиматчевая дуэль с «Локомотивом-Кубанью» отняла немало сил, и это проявилось в стартовой четверти первого финального матча, которую «Зенит» проиграл 13:30. Однако затем питерцы собрались и выиграли три следующие десятиминутки.
Бэйкон был хорош (28 очков), но партнеры провалились: Хантер — 9, Швед — 5, Фрейзер не реализовал ни одного броска с игры. Отсутствие профильного разыгрывающего по-прежнему сказывается: Мун вне состава, а замены не помогают. Впрочем, если «Зенит» сможет сохранить концентрацию с первых минут и включить энергию, показанную после первой четверти, то вторая игра вполне может остаться за хозяевами.
Армейцы продолжают идти по плей-офф без поражений (8−0) и уже взяли важный матч на выезде. Первая четверть показала, насколько опасен ЦСКА при хорошем старте — с преимуществом в 17 очков команда уверенно контролировала игру, даже несмотря на неудачную третью четверть и низкий процент трехочковых (6 из 22).
Вновь выручил опыт — Джекири оформил дабл-дабл (19 очков +10 подборов), Тримбл добавил 16 очков и 7 передач. Аврамович и Уэйр провели матч невыразительно (всего 13 очков на двоих), но в системе Пистиолиса даже вторая пятерка умеет держать ритм.
Если ЦСКА вновь удастся навязать свой темп в первой половине, «Зенит» окажется в еще более тяжелом положении, ведь отыгрываться дважды подряд — задача крайне тяжелая. При этом в трех предыдущих играх в Санкт-Петербурге в этом сезоне армейцы пропустили не менее 80 очков, и матч точно не будет низовым.
«Зенит» обязан выходить на паркет с максимальной самоотдачей. Первый матч был проигран только из-за провала на старте. Если хозяева сыграют стабильнее и сохранят интенсивность, которую показали после первой четверти, у них есть все шансы сравнять счет в серии. Наш прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 1,72 и тотал больше 162,5 — 1,78.
Статистические тренды в играх «Зенита» и ЦСКА
|«Зенит»
|ЦСКА
|Проиграл только 1 из 16 последних матчей дома.
|Не проиграл ни одного матча в этом плей-офф.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 161,5.
|В 3 из 4 последних матчах набирает больше 81,5 очка.
Ставки на матч «Зенит» — ЦСКА 29 мая 2025 года
Победа «Зенита» с форой −1,5 за 1,72.
Тотал больше 162,5 — 1,78.