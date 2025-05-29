Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА 29 мая 2025 года: вторую осечку дома петербуржцы не допустят

После поражения в первом матче (80:82) «Зениту» некуда отступать: еще один проигрыш лишит почти всех шансов на титул. Два дня назад петербуржцы почти совершили камбэк, отыграв 17 очков, но не хватило времени. Удастся ли провести работу над ошибками и сравнять счет перед выездом в Москву? Или ЦСКА продолжит беспроигрышное шествие в плей-офф и сделает еще один шаг к трофею?