Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 30 мая 2025 года: «Пэйсерс» в шаге от финала впервые за 25 лет

Серия между «Никс» и «Пэйсерс» подходит к критической точке: счет 3−1 в пользу «Индианы», и теперь каждая ошибка может стоить «Нью-Йорку» завершения сезона. Пятый матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене», где хозяева постараются продлить борьбу и избежать вылета. После неожиданного успеха в третьей игре в Индианаполисе казалось, что «Никс» способны вернуться в серию, но очередное поражение поставило их на грань вылета. «Индиана», напротив, сохраняет комфортное преимущество и выглядит более собранной.