Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 30 мая 2025 года: «Пэйсерс» в шаге от финала впервые за 25 лет

Серия между «Никс» и «Пэйсерс» подходит к критической точке: счет 3−1 в пользу «Индианы», и теперь каждая ошибка может стоить «Нью-Йорку» завершения сезона. Пятый матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене», где хозяева постараются продлить борьбу и избежать вылета. После неожиданного успеха в третьей игре в Индианаполисе казалось, что «Никс» способны вернуться в серию, но очередное поражение поставило их на грань вылета. «Индиана», напротив, сохраняет комфортное преимущество и выглядит более собранной.
Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
Букмекеры отдают предпочтение «Нью-Йорку»: победа «Никс» идет за 1,61, успех «Индианы» — за 2,45. На тотал больше 223,5 очков предлагают 1,98, на меньше 223,5 — 1,92.
Прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана»
Главный тренер «Нью-Йорка» Тибодо неожиданно изменил стартовую пятерку. Робинсон начал четвертую игру с первых минут, а Харт вышел со скамейки. Несмотря на это, Харт отыграл свои привычные 36 минут, а Робинсон провел меньше 20, записав на свой счет 6 очков и 7 подборов.
Звезды «Никс» Брансон (31 очко) и Таунс (24 очка + 12 подборов) снова зажигали в атаке, но «Нью-Йорк» уступил 121:130. Гости почти все время были в роли догоняющего, а отставание доходило до 15 очков. У «Никс» всего 17 результативных передач и при этом столько же потерь.
Единственный положительный момент — удачная игра с периметра: 12 из 28 (43%). Прежде в серии «Нью-Йорку» не удавалось дойти до 11 точных дальних бросков. Отметим, что участие Таунса в пятом матче под вопросом из-за травмы колена.
«Пэйсерс» продолжают удивлять в этом плей-офф. В четвертом матче Халибертон показал суперигру: 32 очка, 12 подборов, 15 передач — и ни одной (!) потери. Сиакам набрал 30 очков с 75% точности из-за дуги, Матурин оформил со скамейки запасных 20 очков за 12 минут.
«Индиана» снова продемонстрировала, насколько ее нападение может быть вариативным — команда отдает в среднем в этой серии 25,5 передачи при 10 потерях. В атаке у «Пэйсерс» все по-прежнему на высшем уровне.
По сезону у команды преимущество над «Никс» в очных встречах — 4:3, включая регулярку. Коллектив действует грамотнее и не зависит от одного лидера. Даже если «Индиана» немного расслабится, ее запас прочности позволяет оставаться фаворитом.
Несмотря на фактор домашней площадки, «Никс» выглядят уязвимыми. «Пэйсерс» контролируют ход серии и явно не намерены возвращать ее в Индианаполис. Ставим на то, что гости как минимум не уступят крупно. Наш прогноз: победа «Индианы» с форой 5,5 — 1,72, тотал больше 222,5 — 1,83.
Статистические тренды в играх «Нью-Йорка» и «Индианы»
|«Нью-Йорк»
|«Индиана»
|Проиграл дома 3 из 4 последних матчей.
|Выиграла 6 матчей подряд на выезде.
|В 3 из 4 матчей серии был тотал больше 222,5.
|В 4 из 5 последних матчей набирала больше 113,5 очков.
Ставки на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» 30 мая 2025 года
Победа «Индианы» с форой +5,5 — 1,72.
Тотал больше 222,5 — 1,83.