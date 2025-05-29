Прогноз на матч Рублев — Уолтон 29 мая 2025 года: Андрей снова заставит своих болельщиков нервничать

На кортах «Ролан Гаррос» лучшие теннисисты мира играют друг с другом ради титула победителя «Большого шлема». Хотя даже один круг пройти на таком статусном турнире — уже успех. Сегодня россиянин Андрей Рублев сыграет во втором круге. Его оппонент — 26-летний австралиец Адам Уолтон.
Коэффициенты букмекеров на матч Рублев — Уолтон
Тот случай, когда фаворит в матче слишком очевиден. И букмекеры это знают. Коэффициент на победу Рублева совсем копеечный — 1,05. А вот если вы верите в сенсацию, то выиграете в 9 раз больше в случае успеха Уолтона. Тотал больше 28,5 геймов оценивается в 1,80.
Прогноз на матч Рублев — Уолтон
Андрей перед «Ролан Гаррос» набрал хорошую форму. Ради этого он специально заявился на турнир в Гамбурге, который многие топы пропускали, уже готовясь к «Большому шлему». А вот россиянин там играл и играл вполне успешно. Рублев вышел в финал — правда, в нем провалился, без вариантов уступив итальянцу Флавио Коболли. Хотя именно Андрей считался фаворитом у всезнающих букмекеров.
В Париже Рублев уже прошел южноафриканца Ллойда Харриса, но уступил тому сет. Не лучший сигнал — соперник, скорее, типичный «подаван», и на грунте не особо опасен. И все-таки россиянин отдал Харрису партию. Уолтона же во втором круге вообще не ждали, но в напряженном пятисетовике он одолел немца Мартерера. Только вот австралиец проиграл все свои матчи (7 из 7) соперникам из топ-50. А Рублев, понятно, 15-я ракетка мира.
Никогда прежде Андрей и Адам не играли друг с другом. И в первом матче у фаворитов часто проблемы с теннисистами ниже уровнем. Конечно, Рублев должен спокойно проходить Уолтона, но крайне сомневаемся в разгроме. У австралийца в арсенале нет мощных ударов или зубодробительного форхенда, как у Рублева, но он очень неплохо втягивает соперника в вязкую игру и держит мяч в игре. Россиянин часто испытывает проблемы именно с такими соперниками, которые просто вынуждают Андрея ошибаться и ошибаться. Поэтому предлагаем классические ставки — тотал больше в матче и тотал больше геймов самого Уолтона.
Статистические тренды в играх Рублева и Уолтона
|Рублев
|Уолтон
|За 4 сета с Харрисом у Рублева было 13 эйсов и 2 двойные ошибки.
|В первом круге с Мартерером совершил 11 эйсов. И это на грунте.
|Только 2 раз за матч Андрей отдал свою подачу Харрису.
|И хорошо принимал – 15 брейкпоинтов за матч, 5 из которых реализованы.
Ставки на матч Рублев — Уолтон 29 мая 2025 года
Тотал больше 28,5 геймов за 1,80.
Индивидуальные тоталы геймов Уолтона больше 10,5 за 1,80.