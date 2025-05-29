Прогноз на матч Рублев — Уолтон 29 мая 2025 года: Андрей снова заставит своих болельщиков нервничать

Никогда прежде Андрей и Адам не играли друг с другом. И в первом матче у фаворитов часто проблемы с теннисистами ниже уровнем. Конечно, Рублев должен спокойно проходить Уолтона, но крайне сомневаемся в разгроме. У австралийца в арсенале нет мощных ударов или зубодробительного форхенда, как у Рублева, но он очень неплохо втягивает соперника в вязкую игру и держит мяч в игре. Россиянин часто испытывает проблемы именно с такими соперниками, которые просто вынуждают Андрея ошибаться и ошибаться. Поэтому предлагаем классические ставки — тотал больше в матче и тотал больше геймов самого Уолтона.