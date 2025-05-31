Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи» 31 мая 2025 года: ждем результативную перестрелку

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Яковлев ждет малорезультативную игру: «Думаю, что в этой встрече “Пари НН” будет играть на результат, все-таки команда добыла результат на выезде и не стоит нам ожидать от нее какой-то атакующей игры. Ну, а “Сочи” — представитель Первой лиги. Да, там собраны неплохие футболисты, тем не менее оборона “Пари НН” демонстрировала, что она неплохо может играть на результат на протяжении сезона. Поэтому мой прогноз на эту встречу будет таким — тотал меньше 2,5 мяча в матче за хороший коэффициент 1,96».