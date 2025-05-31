Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года: екатеринбуржцы вернутся в элиту

Перед ответным матчем «Ахмата» и «Урала» сложилась интересная ситуация. Обе команды выйдут на поле без главных тренеров: Шатов получил красную карточку за споры с судьей, а Ташуев подал в отставку после поражения. Кому такая ситуация поможет больше, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Урал»
Букмекеры мало сомневаются в успехе хозяев: коэффициент на победу «Ахмата» составляет 1,86, на «Урал» — 4,10. Ничья оценивается в 3,70. Сколько ждать голов от матча, непонятно: тотал больше 2,5 стоит 1,92, меньше — 1,88.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал»
Первая игра могла свернуть в любом направлении: штанга, отмененные голы, отмененная красная карточка, неожиданный мяч со свободного удара, непоставленный пенальти и, наконец, два гола «Урала» за десять минут. Получится ли такой же яркий футбол в ответной игре — открытый вопрос. Однако предпосылки к этому есть.
«Ахмату» нужно выигрывать любой ценой. В первой игре они показали, что могут регулярно создавать опасность у чужих ворот. Сегодня это качество может сильно упростить задачу, так как забивать надо и, желательно, быстро. К тому же дома добиться результата грозненцам будет легче — после зимней паузы клуб не проиграл ни одной из пяти домашних встреч.
У «Урала» ситуация с играми на выезде сложнее. На первый матч екатеринбуржцы собрали почти 20 тысяч болельщиков — в ответной игре такой поддержки у них не будет. Да и во второй части чемпионата получилось победить в гостях только однажды в семи встречах.
При этом коллектив Шатова в первой игре выглядел точно не хуже соперника. Волнения у игроков не ощущалось, а в защите хоть и сыграли неидеально, но пропустили в итоге довольно случайный гол. Если так удастся сыграть и в Грозном, то результат точно должен прийти. На контратаках у «Урала» точно получится создать пару моментов, а индивидуального мастерства для завершения хватить должно.
Наш прогноз: «Урал» не проиграет — за 1,95. Также в качестве более рискованной ставки предлагаем взять индивидуальный тотал «Урала» больше 1 — за 2,17.
Статистические тренды в играх «Ахмата» и «Урала»
|«Ахмат»
|«Урал»
|Не проиграл ни одного из 5 домашних матчей после зимней паузы.
|Лишь раз победил в гостях за 7 матчей после зимней паузы.
|В 3 из 4 последних домашних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 3 из 4 последних гостевых матчей проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Владислав Радимов ждет прохода «Ахмата»: «Он точно выше классом, чем “Урал”, я видел это по весне. У меня два варианта: первый — проход “Ахмата”. И вторая ставка — быстрый гол хозяев, потому что они начнут с первых минут. Поэтому “Ахмат” забьет с 1-й по 30-ю минуты».
Ставки на матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года
«Урал» не проиграет — 1,95.
Индивидуальный тотал «Урала» больше 1 — 2,17.