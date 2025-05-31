Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года: екатеринбуржцы вернутся в элиту

При этом коллектив Шатова в первой игре выглядел точно не хуже соперника. Волнения у игроков не ощущалось, а в защите хоть и сыграли неидеально, но пропустили в итоге довольно случайный гол. Если так удастся сыграть и в Грозном, то результат точно должен прийти. На контратаках у «Урала» точно получится создать пару моментов, а индивидуального мастерства для завершения хватить должно.