Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 1 июня 2025 года: Халибертон отыграется на Брансоне

При этом в предыдущих играх серии «Индиана» уверенно доминировала по очкам в быстрых отрывах и результативности со скамейки: 172:97 в пользу «Пэйсерс». Кроме того, команда Карлайла набрала 114 и более очков в 9 из 11 победных матчей текущего плей-офф, то есть ее победы почти всегда сопровождаются высокой результативностью. На домашнем паркете у «Индианы» баланс 34−13 с начала сезона, включая 5−2 в плей-офф, тут команда чувствует себя увереннее всего.