Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 1 июня 2025 года: Халибертон отыграется на Брансоне

Серия между «Индианой» и «Нью-Йорком» вернулась в Индианаполис. Счет 3−2 в пользу «Пэйсерс», и теперь у команды Карлайла есть возможность завершить противостояние при своих болельщиках. После болезненного поражения в Нью-Йорке (94:111), хозяева обязаны сделать выводы. «Никс» так просто не сдадутся: команда Тибодо прибавляет, Брансон и Таунс продолжают тащить, а на выезде у нью-йоркцев хорошая статистика.
Коэффициенты букмекеров на матч «Индиана» — «Нью-Йорк»
Букмекеры отдают предпочтение «Индиане»: победа «Пэйсерс» идет за 1,60, успех «Нью-Йорка» — за 2,47. На тотал больше 220,5 очков предлагают 1,96, в этой серии он прошел 3 раза из 5.
Прогноз на матч «Индиана» — «Нью-Йорк»
«Пэйсерс» в этом плей-офф сделали акцент на быстрый темп и эффективное нападение, но в пятом матче защита «Никс» смогла полностью лишить их привычного ритма. Халибертон провел слабую встречу — 8 очков и только 2 попадания с игры. Команду выручил Матурин, набравший 23 балла, но этого было недостаточно.
При этом в предыдущих играх серии «Индиана» уверенно доминировала по очкам в быстрых отрывах и результативности со скамейки: 172:97 в пользу «Пэйсерс». Кроме того, команда Карлайла набрала 114 и более очков в 9 из 11 победных матчей текущего плей-офф, то есть ее победы почти всегда сопровождаются высокой результативностью. На домашнем паркете у «Индианы» баланс 34−13 с начала сезона, включая 5−2 в плей-офф, тут команда чувствует себя увереннее всего.
«Никс» спасли серию в пятом матче, выдав мощный перформанс на своей площадке. Брансон (32 очка) и Таунс (24 очка, 13 подборов) стали ключевыми фигурами в атаке. Брансон еще и сильно прибавил в защите по сравнению с предыдущими матчами. В 5-й встрече он позволил попасть через себя лишь в 4 попытках из 13.
Также стоит отметить вклад скамейки — 26 очков, хотя главный тренер Тибодо редко полагается на ротацию. Тем не менее, «Никс» выглядят физически истощенными. Их стартовая пятерка входит в топ-2 по минутам в плей-офф (в среднем 37,3), и усталость накапливается.
Несмотря на это, в гостях нью-йоркцы играют весьма достойно: 6 побед в 8 выездных матчах плей-офф и 24−17 в регулярке говорят о крепком характере команды. Кроме того, баланс очных встреч в этом сезоне — 4:4, и в Индианаполисе «Никс» уже побеждали дважды. Но чтобы повторить успех, Брансону и Таунсу вновь придется провести выдающийся матч, иначе шансов мало.
Обе команды провели изнурительную серию, но сейчас многое говорит в пользу «Пэйсерс». Домашний паркет, опыт Карлайла, глубина ротации и статистическое доминирование в ключевых аспектах — все это серьезные козыри хозяев. «Никс» будут биться до последнего, но слишком многое у них завязано на двух игроках, и усталость дает о себе знать.
Наш прогноз: победа «Индианы» с форой −2,5 — 1,70 и тотал больше 219,5 — 1,77.
Статистические тренды в играх «Индианы» и «Нью-Йорка»
|«Индиана»
|«Нью-Йорк»
|В 4 из 6 последних матчей набирала больше 113,5 очков.
|Выиграл 6 из 8 матчей на выезде в этом плей-офф.
|Тотал больше 229,5 прошел в 4 из 5 последних матчей дома.
|В 4 из 6 последних матчей набирал больше 110,5 очков.
Ставки на матч «Индиана» — «Нью-Йорк» 1 июня 2025 года
Победа «Индианы» с форой −2,5 — 1,70.
Тотал больше 219,5 — 1,77.