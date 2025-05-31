Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС 31 мая 2025 года: серия еще не закончена

УНИКС ведет в бронзовой серии с «Локомотивом-Кубанью» 2−0, и в случае победы в Краснодаре завершит сезон на третьем месте. Однако на своей площадке «железнодорожники» традиционно опасны: в этом плей-офф они не проигрывали дома, а в серии с «Зенитом» сумели отыграться с 0−2. Сейчас у команды нет права на ошибку — только победа продлит их сезон и вернет серию в Казань. Противостояние обостряет и общая усталость: турнир затянулся, мотивация местами проседает, а серия за третье место и вовсе кажется формальной.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Локомотиву-Кубани»: победа хозяев идет за 1,70, успех УНИКСа — за 2,15. На тотал меньше 172,5 очка и больше 1,72 предлагают одинаковый коэффициент 1,90.
Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС
Два поражения в Казани не стали показательными — оба раза «Локомотив» был близок к камбэку. Особенно ярко команда выглядела в концовках, выиграв заключительные четверти (24:22 и 27:18). Снова на высоте оказался Патрик Миллер: 17,5 очка и 8,5 передачи в среднем — он в очередной раз доказал, почему клуб продлил с ним контракт на два сезона. Кливленд тоже держит планку, набрав 23 и 17 очков в двух встречах.
При этом работа тренерского штаба заслуживает похвалы: после неудачи на подборах в первом матче (22), команда преобразилась во втором (40 подборов). Главная задача — начать игру сразу, без провала в первой половине, ведь именно это мешало «Локо» в предыдущих матчах.
Казанцы уверенно провели два домашних матча, четко реализовав игровое преимущество. Лидер нападения — Дэвон Акун-Перселл, набирающий в среднем по 20 очков за матч. Важно, что его стабильно поддерживают партнеры: как минимум трое каждый раз выходят на отметку 10+.
Тренерский план Андреаса Пистиолиса работает — команда делает ставку на габариты и контроль «краски». Это приносит результат: 53% реализации в первом матче, 48% — во втором. Но есть и уязвимости. На выезде УНИКС выступает менее уверенно: в серии с ЦСКА оба раза проиграл в гостях, а последнее поражение в регулярке произошло именно в Краснодаре (82:94). Кроме того, казанцы проиграли «Локо» все 3 игры на выезде.
Наш прогноз: победа «Локомотива-Кубани» за 1,70 и тотал больше 172,5 за 1,90.
Статистические тренды в играх «Локомотива-Кубани» и УНИКСа
|«Локомотив-Кубань»
|УНИКС
|Выиграл дома 3 матча подряд.
|В 4 из 5 последних матчей был тотал больше 173,5.
|В 5 из 6 последних матчей не набирал больше 90,5 очков.
|В 5 из 6 последних матчей не набирал больше 88,5 очков.
Ставки на матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС 31 мая 2025 года
Победа «Локомотива-Кубани» — 1,70.
Тотал больше 172,5 — 1,90.