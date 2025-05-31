Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — УНИКС 31 мая 2025 года: серия еще не закончена

УНИКС ведет в бронзовой серии с «Локомотивом-Кубанью» 2−0, и в случае победы в Краснодаре завершит сезон на третьем месте. Однако на своей площадке «железнодорожники» традиционно опасны: в этом плей-офф они не проигрывали дома, а в серии с «Зенитом» сумели отыграться с 0−2. Сейчас у команды нет права на ошибку — только победа продлит их сезон и вернет серию в Казань. Противостояние обостряет и общая усталость: турнир затянулся, мотивация местами проседает, а серия за третье место и вовсе кажется формальной.