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Прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» 1 июня 2025 года: Месси снова устроит шоу

«Коламбус» приедет в гости к «Интеру» в Майами на матч МЛС. Как сложится игра — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дела у клуба Бекхэма «Интер Майами», кажется, налаживаются. Спустя четыре матча, наконец, удалось победить, а до тройки лидеров можно дотянуться, набрав еще три очка. Тем более в соперниках «Коламбус Крю», у которого сейчас серия без побед.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю»

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Интер Майами» составляет 2,13, на «Коламбус» — 3,00. Ничья оценивается в 4,10. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,44.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю»

В матчах с участием «Интер Майами» лучше ставить на большое количество голов. В атаке у клуба Бекхэма играют хоть и уже возрастные, но все еще мощные Месси и Суарес. Помимо отличного уровня завершения у них есть и необходимая химия, которая приносит голы вместе с Бускетсом и Альбой.

При этом мало хорошего можно сказать про их оборону. Защитники в команде не отличаются мастерством и обученностью, поэтому постоянно теряют игроков соперника на опасных позициях. Звезды слабо отрабатывают на своей половине поля, а неопытный тренер Маскерано бросает все на самотек. Такой футбол приносит много голов и эмоций, а вот результат — не всегда.

«Коламбус» не может похвастаться звездами уровня Месси, но результат выдает неплохой. Сейчас команда идет на четвертом месте, но последние матчи проваливает — уже пять игр подряд без побед. В основном футболисты проигрывают первый тайм, а потом добиваются ничьей. Будем ждать этого и сейчас.

Наш прогноз: победа «Интера» в первом тайме — за 2,65. Также предлагаем ставку на тотал больше 3,5 — за 1,94.

Статистические тренды в играх «Интер Майами» и «Коламбус Крю»

«Интер Майами»
«Коламбус Крю»
Тотал больше 3,5 проходил в 7 из 8 последних матчей.
5 матчей подряд без побед.
1 победа в 5 последних матчах.
В 5 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Ставки на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» 1 июня 2025 года

Победа «Интера» в первом тайме — 2,65.

Тотал больше 3,5 — 1,94.