Прогноз на матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» 1 июня 2025 года: Месси снова устроит шоу

При этом мало хорошего можно сказать про их оборону. Защитники в команде не отличаются мастерством и обученностью, поэтому постоянно теряют игроков соперника на опасных позициях. Звезды слабо отрабатывают на своей половине поля, а неопытный тренер Маскерано бросает все на самотек. Такой футбол приносит много голов и эмоций, а вот результат — не всегда.