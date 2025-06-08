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Матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года: битва двух фаворитов

В понедельник, 9 июня, Чехия встретится с Хорватией в отборочном матче к чемпионату мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Хорватия начала отборочный цикл ЧМ-2026 с громкой победы над Гибралтаром — 7:0, а вот чехи выиграли три матча из трех и обосновались на первой строчке. Получится ли у хорватов прервать 8-матчевую серию соперника без поражений, узнаем 9 июня.

Хорватия и Чехия три раза встречались в своей истории. Первую встречу в 2011-м выиграли хорваты, две остальные завершились вничью, в том числе на Евро-2020 — 1:1.

Когда и во сколько начало матча

Чехия и Хорватия сойдутся в матче квалификации на чемпионат мира 9 июня. Судья даст стартовый свисток в 21:45.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Посмотреть отборочный матч ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией можно в Окко.

Известен ли состав команд

Пока точный стартовый состав сборных неизвестен. Однако предположить, кого тренеры выпустят первыми на поле можно уже сейчас:

Хорватия

Вратарь: Ливакович.

Защита: Станишич, Сутало, Чалета-Цар, Гвардиол.

Полузащита: Ковачич, Модрич, Сучич.

Атака: Перишич, Будимир, Крамарич.

Чехия

Вратарь: Коварж.

Защита: Цоуфал, Голеш, Крейчи, Зелены.

Полузащита: Соучек, Провод, Шулц, Черв.

Атака: Шик, Черны.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет в хорватском городе Осиек на Opus Arena.

Футбол. Чемпионат мира
09.06
Хорватия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.82
П2
4.40