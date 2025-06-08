Матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года: битва двух фаворитов

Хорватия начала отборочный цикл ЧМ-2026 с громкой победы над Гибралтаром — 7:0, а вот чехи выиграли три матча из трех и обосновались на первой строчке. Получится ли у хорватов прервать 8-матчевую серию соперника без поражений, узнаем 9 июня.
Хорватия и Чехия три раза встречались в своей истории. Первую встречу в 2011-м выиграли хорваты, две остальные завершились вничью, в том числе на Евро-2020 — 1:1.
Когда и во сколько начало матча
Чехия и Хорватия сойдутся в матче квалификации на чемпионат мира 9 июня. Судья даст стартовый свисток в 21:45.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Посмотреть отборочный матч ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией можно в Окко.
Известен ли состав команд
Пока точный стартовый состав сборных неизвестен. Однако предположить, кого тренеры выпустят первыми на поле можно уже сейчас:
Хорватия
Вратарь: Ливакович.
Защита: Станишич, Сутало, Чалета-Цар, Гвардиол.
Полузащита: Ковачич, Модрич, Сучич.
Атака: Перишич, Будимир, Крамарич.
Чехия
Вратарь: Коварж.
Защита: Цоуфал, Голеш, Крейчи, Зелены.
Полузащита: Соучек, Провод, Шулц, Черв.
Атака: Шик, Черны.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет в хорватском городе Осиек на Opus Arena.