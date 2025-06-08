Матч Хорватия — Чехия 9 июня 2025 года: битва двух фаворитов

Хорватия начала отборочный цикл ЧМ-2026 с громкой победы над Гибралтаром — 7:0, а вот чехи выиграли три матча из трех и обосновались на первой строчке. Получится ли у хорватов прервать 8-матчевую серию соперника без поражений, узнаем 9 июня.