Прогноз на матч Германия — Франция 8 июня 2025 года: голов будет много

Обе команды уступили в полуфиналах, но продемонстрировали совершенно разный стиль игры. Немцы пытались сдержать Португалию, но упустили преимущество и проиграли (1:2). Французы же выдали настоящую голевую феерию против Испании: при счете 1:5 сумели сократить разрыв до минимума, но времени сравнять счет не хватило (4:5). Теперь Германия и Франция встретятся в Штутгарте, чтобы завершить турнир на мажорной ноте. У обеих сборных есть проблемы в защите, но атакующий потенциал позволяет ожидать открытый и результативный матч.