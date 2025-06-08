Прогноз на матч Германия — Франция 8 июня 2025 года: голов будет много

Обе команды уступили в полуфиналах, но продемонстрировали совершенно разный стиль игры. Немцы пытались сдержать Португалию, но упустили преимущество и проиграли (1:2). Французы же выдали настоящую голевую феерию против Испании: при счете 1:5 сумели сократить разрыв до минимума, но времени сравнять счет не хватило (4:5). Теперь Германия и Франция встретятся в Штутгарте, чтобы завершить турнир на мажорной ноте. У обеих сборных есть проблемы в защите, но атакующий потенциал позволяет ожидать открытый и результативный матч.
Коэффициенты букмекеров на матч Германия — Франция
Букмекеры никому не отдают предпочтение в этом матче: победа Германии в основное время идет за 2,50, успех Франции — за 2,70, ничья — за 4,00. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,54.
Прогноз на матч Германия — Франция
Германия в полуфинале уступила Португалии, хотя вела в счете после гола Виртца. Провал в обороне и отсутствие лидеров, особенно в центре поля и защите, стали решающими. Не хватало Рюдигера, Хавертца и Мусиалы, а тер Стеген, Киммих и Виртц не сумели компенсировать их отсутствие.
До этой встречи Германия провела 9 матчей в Лиге наций без поражений (5 побед, 4 ничьи), но серия оборвалась. Однако дома сборная остается грозной силой: в 13 домашних матчах Лиги наций она проиграла лишь дважды. Команда забивала в 10 последних играх турнира, у нее 24 гола в этом розыгрыше. Теперь болельщики ждут реакции на очередной неудачный турнир.
Сборная Франции забила четыре мяча Испании, но все же уступила в одном из самых результативных матчей Лиги наций — 4:5. Команда Дешама проявила характер и мощный атакующий потенциал: 24 удара по воротам, три гола за полчаса, дебютный мяч Шерки — всё это говорит о глубине состава и атакующей мощи. Тем не менее, оборона уязвима без Упамекано, Салиба и Кунде.
В восьми последних матчах Лиги наций вице-чемпионы мира забивали минимум дважды в шести случаях. Франция не проигрывала вторые таймы на этом отрезке (6 побед, 2 ничьи), а на выезде также чувствует себя уверенно. Но восстановиться после эмоционального матча с Испанией будет непросто.
Несмотря на домашнее поле и дополнительный день на подготовку у немцев, перевес по игре сейчас на стороне Франции. У Дешама больше вариантов для ротации и глубины в атаке. Германия стабильна на своем поле, но кадровые проблемы и невнятная концовка матча с Португалией вызывают вопросы. Франция же готова бежать и забивать — особенно с учетом яркой формы атакующей группы.
Наш прогноз: победа Франции в основное время за 2,70 и тотал больше 3 за 1,83.
Статистические тренды в играх Германии и Франции
|Германия
|Франция
|В 4 из 5 последних матчах был тотал больше 2,5.
|Пропускает в 3 из 4 последних матчах.
|В 4 матчах подряд забивают обе команды.
|Забила 9 мячей в 4 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Игорь Семшов тоже верит в голы: «Матч, скорее всего, будет результативным. Германия сильна в атаке, но уязвима в защите, а Франция демонстрирует как провалы в обороне, так и яркие атакующие действия. Ставим на исход: тотал больше 2,5».
Ставки на матч Германия — Франция 8 июня 2025 года
Победа Франции в основное время за 2,70.
Тотал больше 3 за 1,83.