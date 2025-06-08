Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана» 9 июня 2025 года: Шэй нанесет ответный удар

Кроме него, весомый вклад внесли Сиакам (19 очков), Топпин (17) и Тернер с Нембхардом. Интересно, что «Индиана» не просто выигрывает, а делает это на выезде, где по ходу текущего плей-офф чувствует себя уверенно. В нападении команда полагается на точные трехочковые броски (40,1% реализации), но оборона остается слабым звеном. Тем не менее, в ключевых моментах «Пэйсерс» демонстрируют собранность и не боятся давления.