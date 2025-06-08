Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана» 9 июня 2025 года: Шэй нанесет ответный удар

Финальная серия НБА началась неожиданно: несмотря на статус фаворита, «Оклахома» упустила победу в первом матче, проиграв «Индиане» 110:111. Это третья подряд стартовая победа «Пэйсерс» в сериях нынешнего плей-офф. Команда Карлайла вновь доказала, что умеет вырывать важнейшие победы, даже находясь в статусе андердога.
Впрочем, «Тандер» в первом матче вели на протяжении большей части времени и доминировали до четвертой четверти. Теперь они обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками и сравнять счет в серии.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оклахома» — «Индиана»
Букмекеры уверены в «Оклахоме»: победа хозяев идет за 1,18, успех «Индианы» — за 5,41. На тотал меньше 228,5 очков предлагают 1,93.
Прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана»
В плей-офф «Оклахома» демонстрировала уверенную игру и считалась фаворитом финала, особенно на домашней площадке. В первом матче против «Индианы» «Тандер» захватили инициативу с первых минут и вели в счете до самой концовки.
Ключевым игроком снова стал Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков, однако остальные лидеры не поддержали темп. Джейлен Уильямс реализовал лишь 6 бросков из 19, а тренерский штаб сделал неоднозначный выбор, выпустив в стартовом составе Уоллеса вместо Хартенштайна. Подборы также стали слабым местом — соперник выиграл щит со счетом 56:39.
«Пэйсерс» завершили регулярный сезон с результатом 50−32 и продолжают удивлять в плей-офф. Первая игра против «Тандер» стала очередным доказательством их бойцовского характера. Несмотря на отставание в 15 очков по ходу 4-й четверти, команда вырвала победу, благодаря точному среднему броску Халибертона за 0,3 секунды до финальной сирены.
Кроме него, весомый вклад внесли Сиакам (19 очков), Топпин (17) и Тернер с Нембхардом. Интересно, что «Индиана» не просто выигрывает, а делает это на выезде, где по ходу текущего плей-офф чувствует себя уверенно. В нападении команда полагается на точные трехочковые броски (40,1% реализации), но оборона остается слабым звеном. Тем не менее, в ключевых моментах «Пэйсерс» демонстрируют собранность и не боятся давления.
Поражение «Оклахомы» в первой игре серии стало сюрпризом, но команда Дэйгнолта вряд ли допустит повторение ошибки. «Тандер» сохраняют преимущество в глубине состава, и при более точной реализации бросков способны вернуть себе инициативу. «Индиана» заслуживает уважения за характер и боевой настрой, но проблемы в защите могут сказаться. Также у «Пэйсерс» было много потерь в первом матче. Ожидаем, что хозяева площадки включатся с первых минут и выровняют счет в серии.
Наш прогноз: победа «Оклахомы» с форой −9,5 — 1,73 и тотал меньше 228,5 — 1,93.
Статистические тренды в играх «Оклахомы» и «Индианы»
|«Оклахома»
|«Индиана»
|Выиграла дома 6 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей тотал был больше 220,5.
|В 4 из 6 последних матчей набирала больше 113,5 очков.
|В 4 из 6 последних выездных матчей набрала больше 113,5 очков.
Ставки на матч «Оклахома» — «Индиана» 9 июня 2025 года
Победа «Оклахомы» с форой −9,5 — 1,73.
Тотал меньше 228,5 — 1,93.