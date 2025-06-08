Прогноз на матч Синнер — Алькарас 8 июня 2025 года: ждем много часов безумного тенниса

Алькарас на «Ролан Гаррос» не так впечатляет, как Синнер. Карлос на старте вообще отдавал сеты Джумхуру и Марожану, но постепенно набрал форму. Однако в полуфинале с Музетти итальянец полтора сета откровенно переигрывал Алькараса. Но после то ли травмы, то ли дикой усталости (у Лоренцо не угадаешь) — Карлос закрыл соперника. А тот еще и снялся из-за травмы в четвертом сете. В общем, пусть Алькарас и традиционно хорош на грунте, но по факту не сыграл ни один полный матч против топ-соперника в Париже. А это всегда опасно.