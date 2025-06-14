Матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года: Тудору нужна победа

«Ювентус» спас сезон, когда попал в зону Лиги чемпионов в Серии А. Однако выделить нынешнюю команду нельзя ни по уровню игры, ни по яркости исполнителей. На клубном чемпионате мира проявить себя итальянцам будет сложно, но из группы они выходить должны. В первой игре против них выйдет «Аль-Айн» — средний клуб из чемпионата ОАЭ. Начать с победы «Ювентусу» просто необходимо. У главного тренера Тудора особая мотивация — клуб только что продлил с ним контракт.
Когда и во сколько начало матча
«Ювентус» сыграет матч против «Аль-Айна» 19 июня 2025 года. Старт игры назначен на 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция будет показана на Okko.
Известен ли состав команд
Заранее можно назвать только ориентировочный состав, так как окончательную заявку тренеры объявляют за час до игры.
«Аль-Айн»
Вратарь: Патрисиу.
Защита: Ратник, Эрик, Кардозу, Оттоне.
Полузащита: Инфантино, Надер, Каку.
Атака: Лаба, Раими, Сеговия.
«Ювентус»
Вратарь: Ди Грегорио.
Защита: Келли, Калулу, Коста.
Полузащита: Маккенни, Тюрам, Гонсалес, Камбьязо.
Атака: Йылдыз, Коло-Муани, Консейсау.
Пропустят игру из-за травм вратарь Перин и полузащитник Локателли.
Где проходит футбольный матч
Матч в американской столице Вашингтоне на арене «Ауди Филд».