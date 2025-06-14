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Матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года: Тудору нужна победа

В четверг, 19 июня, «Ювентус» сыграет против «Аль-Айна» первый матч в группе клубного чемпионата мира.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ювентус» спас сезон, когда попал в зону Лиги чемпионов в Серии А. Однако выделить нынешнюю команду нельзя ни по уровню игры, ни по яркости исполнителей. На клубном чемпионате мира проявить себя итальянцам будет сложно, но из группы они выходить должны. В первой игре против них выйдет «Аль-Айн» — средний клуб из чемпионата ОАЭ. Начать с победы «Ювентусу» просто необходимо. У главного тренера Тудора особая мотивация — клуб только что продлил с ним контракт.

Когда и во сколько начало матча

«Ювентус» сыграет матч против «Аль-Айна» 19 июня 2025 года. Старт игры назначен на 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В России официальная трансляция будет показана на Okko.

Известен ли состав команд

Заранее можно назвать только ориентировочный состав, так как окончательную заявку тренеры объявляют за час до игры.

«Аль-Айн»

Вратарь: Патрисиу.

Защита: Ратник, Эрик, Кардозу, Оттоне.

Полузащита: Инфантино, Надер, Каку.

Атака: Лаба, Раими, Сеговия.

«Ювентус»

Вратарь: Ди Грегорио.

Защита: Келли, Калулу, Коста.

Полузащита: Маккенни, Тюрам, Гонсалес, Камбьязо.

Атака: Йылдыз, Коло-Муани, Консейсау.

Пропустят игру из-за травм вратарь Перин и полузащитник Локателли.

Где проходит футбольный матч

Матч в американской столице Вашингтоне на арене «Ауди Филд».

Футбол. Зарубежный
19.06
Аль-Айн
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
12.75
X
6.99
П2
1.23