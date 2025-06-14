Матч «Аль-Айн» — «Ювентус» 19 июня 2025 года: Тудору нужна победа

«Ювентус» спас сезон, когда попал в зону Лиги чемпионов в Серии А. Однако выделить нынешнюю команду нельзя ни по уровню игры, ни по яркости исполнителей. На клубном чемпионате мира проявить себя итальянцам будет сложно, но из группы они выходить должны. В первой игре против них выйдет «Аль-Айн» — средний клуб из чемпионата ОАЭ. Начать с победы «Ювентусу» просто необходимо. У главного тренера Тудора особая мотивация — клуб только что продлил с ним контракт.