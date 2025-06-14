Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» 15 июня 2025 года: Макдэвид выиграет дуэль у Бобровского

Несмотря на характер «нефтяников», кажется, что «Флорида» сама отдала им победу. После ударного начала коллектив Мориса остановился. Во вторых отрезках «Пантерс» доминировал над соперником всю серию, но в этот раз не смог сделать ничего. Возможно, тренерский штаб пытался таким способом сэкономить силы своих игроков. При этом ощущение того, что «Флорида» сильнее оппонента, никуда не пропало. Тем более тренеру, как он и обещал, удалось разбудить первое звено.