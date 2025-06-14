Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» 15 июня 2025 года: Макдэвид выиграет дуэль у Бобровского

Финальная серия ушла в длительное противостояние — команды по разу выиграли дома и на выезде. Теперь нас ждет минимум шесть матчей для определения обладателя Кубка Стэнли. Приблизиться к трофею этой ночью сможет «Эдмонтон», который сыграет при своих болельщиках.
Коэффициенты букмекеров на матч «Эдмонтон» — «Флорида»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Эдмонтона» составляет 1,79, на «Флориду» — 2,03. Голов снова ожидается много — тотал больше 5,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»
«Эдмонтон» повторил невероятное достижение — выиграл матч в финале Кубка Стэнли, уступая 0:3 по ходу игры. До «нефтяников» такое происходило только однажды — «Монреаль» совершил камбэк в игре 1919 года. Это говорит о силе команды, которая смогла справиться с нокдауном, играя не в идеальном составе. Ключевой вклад в игру внес вратарь Пикар, вышедший на замену, и нападающие Драйзайтль и Подколзин. Макдэвид все никак не может справится с давлением и пробить Бобровского, хоть и имеет отличные возможности в каждой игре.
Несмотря на характер «нефтяников», кажется, что «Флорида» сама отдала им победу. После ударного начала коллектив Мориса остановился. Во вторых отрезках «Пантерс» доминировал над соперником всю серию, но в этот раз не смог сделать ничего. Возможно, тренерский штаб пытался таким способом сэкономить силы своих игроков. При этом ощущение того, что «Флорида» сильнее оппонента, никуда не пропало. Тем более тренеру, как он и обещал, удалось разбудить первое звено.
Наверняка стартовым вратарем «Эдмонтона» в следующей встрече станет Пикар, который хорошо себя чувствовал, выйдя на замену, и совершил пару важнейших спасений. Рано или поздно должно прорвать Макдэвида — лидера канадской команды вряд ли устраивает его игра в последних матчах. Да и домашний стадион энергии хоккеистам добавит. Резерв для роста у «Ойлерс» виден, тем более под руководством Ноблака, который вот-вот должен найти противоядие от атак соперника.
В случае «Флориды» все проще — необходимо провести ровный матч и показать агрессивный хоккей. Ничего эффективнее Морис в этой ситуации сделать не сможет. Главный вопрос — остались ли силы у «Пантерс» на то, чтобы действовать в активной манере целую игру.
Наш прогноз: итоговая победа «Эдмонтона» за 1,78. Также снова будем ждать напряженной развязки матча и голов от обеих команд в третьем периоде — за 2,02.
Статистические тренды в играх «Эдмонтона» и «Флориды»
|«Эдмонтон»
|«Флорида»
|4 победы в 5 последних домашних матчах.
|6 побед в 7 последних гостевых матчах.
|Тотал больше 1,5 в первом периоде проходил в 5 последних матчах.
|Тотал больше 5,5 проходил в 9 из 10 последних гостевых матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ждет сверхрезультативный матч: «Ни разу за финальную серию команды не забрасывали меньше семи шайб на двоих. И нет никаких признаков, что эта тенденция изменится. Моя ставка: тотал больше 6,5 шайб».
Ставки на матч «Эдмонтон» — «Флорида» 15 июня 2025 года
Итоговая победа «Эдмонтона» — 1,78.
Обе забьют в третьем периоде — 2,02.