Прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами» 15 июня 2025 года: Месси и Суарес устроят голевое шоу

«Интер Майами» едет на клубный чемпионат мира не в лучшей форме. Полузащитник команды Бускетс вовсе заявил, что выйти из группы его команда сможет только при большой удаче. В такой ситуации дебютный матч с «Аль-Ахли» может придать сил — уверенная победа порадует болельщиков и добавит уверенности футболистам. Нет сомнений, что с настроем у Месси и партнеров все будет в порядке, а значит, мы увидим яркую игру.