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Прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа» 14 июня 2025 года: Слуцкий не отдаст первое место

«Шанхай Шэньхуа» сыграет против «Шэньчжэнь Пэн Сити» в 14-м туре китайской суперлиги. Что ждать от матча — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Fred Lee/Getty Images

«Шанхай» в этом сезоне может впервые при Слуцком выиграть китайскую Суперлигу. Для этого необходимо не сбавлять темп, который команда набрала на старте. В ближайших играх противостоять им будут соперники из нижней части таблицы, поэтому трудностей не предвидится. Первый матч после паузы коллектив Слуцкого проведет против «Шэньчжэня», который идет на 14-м месте.

Коэффициенты букмекеров на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа»

Букмекеры не сомневаются в исходе матча: коэффициент на победу «Шанхая» составляет 1,38, на «Шэньчжэнь» — 7,00. Ничья оценивается в 4,70. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,62.

Прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа»

«Шанхай» продолжает активно развиваться под руководством российского тренера Слуцкого. Сейчас команда идет на первом месте в чемпионате, хоть и не выделяется звездным составом. Чемпионство в этом сезоне очень вероятно. Особенно это ощущается на фоне последних результатов.

Коллектив Слуцкого выиграл четыре встречи подряд с общим счетом 13:1. На данный момент у клуба — лучшая результативность в лиге. При этом травмированных игроков, которые сильно бы меняли расстановку сил, также нет. Длительный перерыв, что был у команды перед этой игрой, может лишь немного сбить кураж футболистов, но вряд ли помешает добиться положительного результата.

Тем более соперник на этот раз будет не самым серьезным — «Шэньчжэнь» идет на 14-м месте в лиге и выигрывает крайне редко. За последние десять матчей победить удалось только дважды. Команде тяжело с трудом даются голы — ни разу за пять последних встреч в чемпионате не забили больше одного мяча. В последних играх «Шэньчжэнь» начал пытаться набирать очки через оборонительный футбол. Однако и такой подход срабатывает не всегда.

Кажется, самая забивная команда лиги должна легко справляться с аутсайдером. Наш прогноз: сухая победа «Шанхая» — за 2,35. Также поставим на победу «Шанхая» во втором тайме — за 1,72. В первой половине встречи потребуется время на возвращение тонуса, а уже во втором отрезке появится привычный результат.

Статистические тренды в играх «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Шанхай Шэньхуа»

«Шэньчжэнь Пэн Сити»«Шанхай Шэньхуа»
1 победа в 6 последних матчах.
4 победы подряд.
В 3 из 4 последних матчей в чемпионате проходил тотал меньше 2,5.
Ставка «обе забьют» не проходила в 3 из 4 последних матчей.

Ставки на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа» 14 июня 2025 года

Сухая победа «Шанхая» — 2,35.

Победа «Шанхая» во втором тайме — 1,72.