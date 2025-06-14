Прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шэньхуа» 14 июня 2025 года: Слуцкий не отдаст первое место

Тем более соперник на этот раз будет не самым серьезным — «Шэньчжэнь» идет на 14-м месте в лиге и выигрывает крайне редко. За последние десять матчей победить удалось только дважды. Команде тяжело с трудом даются голы — ни разу за пять последних встреч в чемпионате не забили больше одного мяча. В последних играх «Шэньчжэнь» начал пытаться набирать очки через оборонительный футбол. Однако и такой подход срабатывает не всегда.