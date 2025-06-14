Прогноз на матч Virtus.pro — Team Vitality 14 июня 2025 года: сухая победа фаворита

Ключевая встреча третьей стадии мейджора в Остине, в которой победитель сразу отправляется в плей-офф, а проигравшему предстоит биться за последний шанс в решающем раунде. Virtus.pro до вчерашнего поражения шли без потерь, но матч против FURIA показал старые проблемы: отсутствие четкой капитанской руки и провалы на старте карт.
У Vitality ситуация противоположная — поражение от Legacy стало мощным триггером, после которого «пчелы» включили максимальные обороты. В таких условиях очевидным фаворитом выглядят французы, набравшие топовую форму к решающей фазе турнира.
Коэффициенты букмекеров на матч Virtus.pro — Team Vitality
Букмекеры уверенно ставят на Team Vitality: победа французского коллектива идет за 1,11, тогда как успех Virtus.pro оценивается в 6,80. На тотал больше 2,5 карт дают 2,35, на меньше — 1,55.
Прогноз на матч Virtus.pro — Team Vitality
Российская команда уверенно прошла групповой этап, набрав ход через победы над B8, paiN, MOUZ и Legacy. Однако матч против FURIA стал холодным душем: 3:13 на Mirage и 5:13 на Train, при этом «медведи» взяли все три раунда в первой половине первой карты, а на второй — лишь один в атаке.
Слабое начало и трудности в середине игры вновь вышли на первый план. На карте Dust2 команда чувствует себя комфортно (64% побед), Inferno — чуть лучше по винрейту (71%). Но общий маппул ограничен: низкие показатели на Anubis, Ancient и Train снижают гибкость. Учитывая пермабан Nuke, вариантов для пик-бана не так много. Vitality уже трижды обыгрывали VP в 2025 году со счетом 2:0 — и нынешняя форма обеих команд намекает на повторение этого сценария.
Европейская пятерка приехала в Остин как один из главных фаворитов турнира. Поражение от Legacy (3:13) не выбило команду из колеи — напротив, стало отправной точкой для резкой мобилизации. Vitality последовательно и без шансов прошли Nemiga (13:6) и 3DMAX (13:2), вновь продемонстрировав командную глубину, стабильность и тактическую гибкость.
Сильнейшие карты коллектива — Inferno (87%), Anubis (100%) и Dust2 (83%), при этом пермабан Ancient не мешает чувствовать себя уверенно в большинстве ситуаций. В составе ярко выделяется ZywOo, а подключившиеся flameZ, mezii и ropz стабилизировали костяк команды.
Virtus.pro выглядели хорошо против соперников среднего уровня, но в игре с FURIA снова проявились знакомые слабости. Vitality же вышли на пик формы в нужный момент. Текущий маппул и форма обоих коллективов говорят в пользу быстрой победы европейцев. Даже одна карта станет успехом для VP, а исход в два сухих поражения — наиболее вероятный вариант. Если Virtus.pro не изменит кардинально подход, противостоять «пчелам» они не смогут.
Наш прогноз: победа Vitality со счетом 2:0 — 1,50 и тотал раундов встречи меньше 44,5 — 1,88.
Статистические тренды в играх Virtus.pro и Team Vitality
|Virtus.pro
|Team Vitality
|Выиграли 5 из 6 последних матчей.
|Проиграли всего лишь 1 матч из 33 последних.
|3 из 5 последних матчей заканчивались на 2 картах.
|Выиграли у Virtus.pro 3 последних матча.
Ставки на матч Virtus.pro — Team Vitality 14 июня 2025 года
Победа Vitality со счетом 2:0 — 1,50.
Тотал раундов встречи меньше 44,5 — 1,88.