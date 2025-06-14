Прогноз на матч Virtus.pro — Team Vitality 14 июня 2025 года: сухая победа фаворита

Слабое начало и трудности в середине игры вновь вышли на первый план. На карте Dust2 команда чувствует себя комфортно (64% побед), Inferno — чуть лучше по винрейту (71%). Но общий маппул ограничен: низкие показатели на Anubis, Ancient и Train снижают гибкость. Учитывая пермабан Nuke, вариантов для пик-бана не так много. Vitality уже трижды обыгрывали VP в 2025 году со счетом 2:0 — и нынешняя форма обеих команд намекает на повторение этого сценария.