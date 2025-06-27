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Прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 29 июня 2025 года: голов будет много

«Зенит» проведет товарищеский матч против сербской «Црвены Звезды». Что ждать от игры — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Црвена Звезда» забирает титул победителя чемпионата Сербии восемь лет подряд. В этом сезоне клуб решил все вопросы задолго до окончания турнира и доигрывал матчи без особой мотивации. У «Зенита» ситуация сложнее — питерцы прервали гегемонию в РПЛ и уступили золотые медали в последнем туре чемпионата. Сделала ли конкуренция сине-бело-голубых сильнее, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

Букмекеры больше верят в хозяев: коэффициент на победу «Зенита» составляет 2,15, на «Црвену Звезду» — 3,10. Ничья оценивается в 3,80. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,52.

Прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

«Црвена» восьмой раз подряд выиграла чемпионат Сербии. Сопротивление у команды было настолько низким, что титул удалось оформить еще за семь туров до конца сезона. Даже после потери мотивации «Звезда» громила соперников. В матче с питерской командой так просто не будет, а к трудностям коллектив Милоевича, кажется, не готов.

Сербы недавно провели товарищеский матч, в котором уверенно выиграли 5:0. «Зенит» же из отпуска еще не вернулся, а игра с «Црвеной» будет для питерцев первой за месяц. Проблемы с тонусом и концентрацией начале встречи выглядят неизбежными.

К тому же игру пропустит полузащитник Вендел, который находится на реабилитации в Бразилии. Цепкого игрока будет не хватать: он бы позволил партнерам мягко войти в игру после паузы, перекрывая центр поля большим объемом движения.

Непонятен и стартовый состав «Зенита». У Семака большой выбор в атаке, и на ком он остановится, пока непонятно. Возможен и вовсе вариант, при котором тренер устроит эксперимент после провального сезона — такие решения от специалиста мы уже видели ранее. В любом случае матч не должен быть скучным. Старт, скорее всего, останется за более готовой «Звездой», а питерцы будут догонять соперника и возвращать преимущество уже после пропущенного гола.

Наш прогноз: обе забьют и тотал матча больше 2,5 — за 1,74. Также предлагаем ставку на то, что первой отличится «Црвена» — за 2,15.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Црвены Звезды»

«Зенит»
«Црвена Звезда»
Только 1 поражение в 13 последних матчах.
Не проигрывает 8 матчей подряд.
В 5 из 6 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
В 22 из 23 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Ставки на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 29 июня 2025 года

Обе забьют и тотал матча больше 2,5 — 1,74.

Первой забьет «Црвена Звезда» — 2,15.