Прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 29 июня 2025 года: голов будет много

Непонятен и стартовый состав «Зенита». У Семака большой выбор в атаке, и на ком он остановится, пока непонятно. Возможен и вовсе вариант, при котором тренер устроит эксперимент после провального сезона — такие решения от специалиста мы уже видели ранее. В любом случае матч не должен быть скучным. Старт, скорее всего, останется за более готовой «Звездой», а питерцы будут догонять соперника и возвращать преимущество уже после пропущенного гола.