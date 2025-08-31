Прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» 31 августа 2025 года: Гвардиоле пора побеждать

«Манчестер Сити» неудачно сыграл неделю назад против «Тоттенхэма», матч показал, что у команды Гвардиолы еще много проблем. «Брайтон» тоже уступил всухую в прошлом туре, но на этой неделе уже отыгрался на «Оксфорде» в Кубке лиги (6:0). Теперь обе команды хотят уйти на перерыв на матчи сборных в хорошем настроении, у «Сити» на это больше шансов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
Букмекерне видят в этом матче явного фаворита: победа «Манчестер Сити» оценивается в 2,00, победа «Брайтона» — в 3,80. На ничью дают коэффициент 3,80. А вот голов тут ждут много, тотал больше 2,5 стоит всего 1,54, а вариант «обе забьют» — 1,46.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» есть о чем подумать перед закрытием трансферного окна. Во-первых, готов ли Гвардиола и дальше доверять молодому вратарю Траффорду или Пеп все-таки возьмет Доннарумму? Траффорд ошибся в матче с «Тоттенхэмом» (0:2), хотя и сделал несколько хороших сэйвов. «Горожане» также могут расстаться с Аканджи, Гюндоганом и Савиньо, но бразилец сейчас травмирован. Бывший основной голкипер Эдерсон может уехать в «Галатасарай». По игре «Сити» тоже есть вопросы. Оборона «горожан» по-прежнему уязвима перед быстрыми атаками соперников, с выходом из обороны через короткий пас тоже есть проблемы. В нападении Холанду и Мармушу не хватает точности в завершении, а новичкам Шерки и Рейндерсу — стабильности.
У «Брайтона» в начале чемпионата упущенная победа с «Фулхэмом» (1:1) и поражение на новом стадионе «Эвертона» (0:2). И там, и там «чайки» могли забить несколько мячей, но подвела реализация. Особенно это касается форварда Уэлбека, он не забил с нескольких метров в пустые ворота и не забил пенальти. Все-таки потеря Жоао Педро, который теперь феерит в «Челси», сказывается. А молодой форвард Костулас, которого купили за 30 млн евро, еще не готов играть. В целом же, «Брайтон» показывает хороший футбол при Хюрцелере, владеет мячом и создает моменты. Остается только их реализовать. Тот же Митома попал в перекладину с «Эвертоном», на японца в атаке особые надежды.
В прошлом сезоне «Брайтон» обыграл дома «Ман Сити» (2:1) и устоял в гостях (2:2). В этот раз сдержать злой «Сити» будет сложно, поэтому выбираем победу гостей за 2,00. Также напрашивается ставка на голы — вариант «обе забьют и тотал больше 2,5» стоит 1,78.
Статистические тренды в играх «Брайтона» и «Манчестер Сити»
|«Брайтон»
|«Манчестер Сити»
|Забил всего один гол в двух турах при показателе ожидаемых голов xG 3,91.
|Не проиграл в гостях 5 последних матчей из 6.
|Не проиграл «Манчестер Сити» в 3 матчах из 5 последних.
|Для Холанда это будет 100-й матч в АПЛ, на его счету 87 голов.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян предложил поставить на голы: «Да, “Сити” фаворит, но, уверен, что просто команде здесь не будет. В прошлом сезоне обе игры получились веселыми у этих команд — 2:2 в Манчестере и 2:1 “Брайтон” выиграл дома. Если на что-то здесь и обращать внимание, то на результативность. Моя ставка — обе забьют и тотал больше 2,5».
Ставки на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» 31 августа 2025 года
Победа «Манчестер Сити» за 2,00.
«Обе забьют и тотал больше 2,5» за 1,78.