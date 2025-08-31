Прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» 31 августа 2025 года: Гвардиоле пора побеждать

У «Брайтона» в начале чемпионата упущенная победа с «Фулхэмом» (1:1) и поражение на новом стадионе «Эвертона» (0:2). И там, и там «чайки» могли забить несколько мячей, но подвела реализация. Особенно это касается форварда Уэлбека, он не забил с нескольких метров в пустые ворота и не забил пенальти. Все-таки потеря Жоао Педро, который теперь феерит в «Челси», сказывается. А молодой форвард Костулас, которого купили за 30 млн евро, еще не готов играть. В целом же, «Брайтон» показывает хороший футбол при Хюрцелере, владеет мячом и создает моменты. Остается только их реализовать. Тот же Митома попал в перекладину с «Эвертоном», на японца в атаке особые надежды.