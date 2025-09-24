Прогноз на матч «Ницца» — «Рома» 24 сентября 2025 года: Гасперини как минимум не проиграет

«Рома» освежила состав этим летом, взяв защитников Уэсли и Цимикаса, а также Эль-Айнауи и Фергюсона в группу атаки. Потери тоже есть, однако слишком серьезными их не назовешь. Из Рима уехали Хуммельс, Паредес, Шомуродов и Салемакерс. Пока что у «волков» дела идут хорошо в Серии А: 3 победы и 1 поражение. Настораживает только то, что все матчи закончились со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Довбик потерял место в основе, Дибала снова травмировался. Так что с атакой есть проблемы, интересно, как Гасперини будет их решать.