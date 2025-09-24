Ричмонд
Прогноз на матч «Ницца» — «Рома» 24 сентября 2025 года: Гасперини как минимум не проиграет

«Ницца» открывает евросезон матчем с «Ромой» в Лиге Европы. На что ставить в игре — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ницца» провалила прошлую Лигу Европы: 0 побед и 35-е место на групповом этапе. При этом команда заняла 4-е место в чемпионате Франции и попала в квалификацию Лиги чемпионов, где не справилась с «Бенфикой». В «Роме» началась эра Гасперини, знаменитому тренеру предстоит вернуть «волков» в ЛЧ. Римляне не играли там с сезона-2018/19.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ницца» — «Рома»

По оценкам букмекеров, небольшое преимущество в этом матче на стороне итальянцев. Победа «Ромы» стоит 2,30, ничья оценивается в 3,40, победа «Ниццы» — в 3,40. Обмен голами вероятен: на обе забьют предлагают 1,73. А вот в том, что команды много забьют, у экспертов есть сомнения. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,96.

Прогноз на матч «Ницца» — «Рома»

«Рома» освежила состав этим летом, взяв защитников Уэсли и Цимикаса, а также Эль-Айнауи и Фергюсона в группу атаки. Потери тоже есть, однако слишком серьезными их не назовешь. Из Рима уехали Хуммельс, Паредес, Шомуродов и Салемакерс. Пока что у «волков» дела идут хорошо в Серии А: 3 победы и 1 поражение. Настораживает только то, что все матчи закончились со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Довбик потерял место в основе, Дибала снова травмировался. Так что с атакой есть проблемы, интересно, как Гасперини будет их решать.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 24.09.2025, 22:00
Ницца
-
Рома
-

«Ницца» многих удивила во Франции в прошлом сезоне, эту команду мало кто ждал в топ-4. Клуб сохранил главного тренера Эса, а вот лидеров удержать не смог. «Ницца» продала вратаря Булку и лучших форвардов Гессана и Лаборда (23 гола на двоих в Лиге 1). Новичков летом взяли много, теперь Эсу нужно построить из них команду. А времени было немного. Так что 2 победы и 3 поражения в чемпионате Франции — нормальный результат. Подготовка к Лиге Европы не удалась, «Ницца» только что проиграла «Бресту» 1:4. У южан одна из самых бьющих команд во Франции, но точности не хватает.

Наш прогноз: «Рома» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,86. Более рискованный вариант — победа «Ромы» за 2,30. Все-таки у «Ниццы» сейчас гораздо больше проблем, сложно представить, что она обыграет одного из фаворитов ЛЕ.

Статистические тренды в играх «Ниццы» и «Ромы»

«Ницца»
«Рома»
3 поражения в 5 последних матчах.
Выиграла 3 матча из 4 в новом сезоне.
Забила 6 голов в 5 последних матчах.
Тотал меньше 2,5 сыграл во всех 4 матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Лаврентьев ставит на ничью: «Рома» солиднее и лучше начала сезон, но «Ницца» играет дома. Обе команды в нынешнем сезоне пока не завершали матчи с ничейным результатом, что не может продолжаться бесконечно. Поэтому мой вариант: ничья.

Ставки на матч «Ницца» — «Рома» 22 сентября 2025 года

«Рома» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,86.

Победа «Ромы» за 2,30.

Футбол. Лига Европы
24.09
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.30