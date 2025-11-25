Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Байер» 25 ноября 2025 года: Холанд отыграется на Леверкузене

«Манчестер Сити» допустил всего одну осечку в 4 турах Лиги чемпионов, поэтому с 10 очками занимает 4-е место в общей таблице. У «Байера» 5 баллов, Леверкузен на 21-й строчке, вся борьба за попадание в плей-офф у него впереди.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Байер»
Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Поставить на команду Гвардиолы можно за 1,26. Ничья в этом матче стоит 6,70, победа «Байера» — 11,50. Голов ждут много, тотал больше 2,5 оценивается всего в 1,29. Эксперты верят и в гол «Байера»: на обе забьют дают коэффициент 1,64.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Байер»
«Манчестер Сити» только что потерпел болезненное поражение от «Ньюкасла» (1:2) и отпустил «Арсенал» еще дальше в чемпионской гонке в Англии. Команду Гвардиолы подвели реализация в атаке и частые ошибки у своих ворот. «Сити» еще повезло, что он не пропустил 3−4 мяча. Пеп заявил, что эта игра уже забыта, сейчас важно взять три очка с «Байером». Ведь «Ман Сити» важно попасть в первую восьмерку в таблице Лиги чемпинов. В прошлом сезоне «горожане» были 22-ми на общем этапе, и в плей-офф они сразу вылетели от «Реала». «Сити» недавно уже принимал на «Этихаде» дортмундскую «Боруссию» и легко с ней справился — 4:1. В том матче Холанд, Фоден и Шерки свои моменты не транжирили.
Обновленный «Байер» только в 4-м туре ЛЧ одержал первую победу — 1:0 с «Бенфикой». До этого были ничьи с «Копенгагеном» и ПСВ и унизительные 2:7 от «ПСЖ» на своем поле. «Байер» не справился со скоростными форвардами парижан, особенно после того, как у обеих команд удалили по одном игроку. Вообще Леверкузен редко проигрывает в этом сезоне, правда, топовые соперники пока редко встречались. При Юлманде «Байер» играет первым номером и старается дорожить мячом. С «Баварией» при этом пришлось чаще обороняться, и все закончилось разгромом 0:3 еще в первом тайме. И все же в атаке «Байер» хорош в двух последних турах в чемпионате Германии он отгрузил соперникам 9 мячей. Гримальдо и Шик готовы удивить защиту «Сити».
Ставка обе забьют проходила в трех матчах «Байера» в ЛЧ из 4, добавим к ней еще тотал больше 2,5 и получим приемлемый коэффициент 1,79. Также «Сити» нужно на ком-то отыграться за поражение «Ньюкаслу», поэтому настрой сегодня будет соответствующий. Выбираем победу «Манчестер Сити» с форой −2 за 1,97.
Статистические тренды в играх «Манчестер Сити» и «Байера»
|«Манчестер Сити»
|«Байер»
|Это 100-я игра «Сити» в ЛЧ при Гвардиоле. У команды 62 победы и 18 поражений.
|Выиграл 7 из 9 последних матчей.
|Выиграл 7 матчей из последних 9.
|Тотал больше 2,5 прошел в 6 матчах из последних 8.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич верит в победу фаворита: «Я думаю, что Холанд и компания и с Леверкузеном порезвятся. “Байер” не назовешь команду осторожной, и я думаю, что, вполне возможно, “Сити” просто подавит Леверкузен и на флангах, и в центре, где Холанд может продавить не самую убедительную оборону немецкого клуба. Мой прогноз — победа “Манчестер Сити” с форой −2 за 1,9».
Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Байер» 25 ноября 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,79.
Победа «Манчестер Сити» с форой −2 за 1,97.