Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Байер» 25 ноября 2025 года: Холанд отыграется на Леверкузене

«Манчестер Сити» только что потерпел болезненное поражение от «Ньюкасла» (1:2) и отпустил «Арсенал» еще дальше в чемпионской гонке в Англии. Команду Гвардиолы подвели реализация в атаке и частые ошибки у своих ворот. «Сити» еще повезло, что он не пропустил 3−4 мяча. Пеп заявил, что эта игра уже забыта, сейчас важно взять три очка с «Байером». Ведь «Ман Сити» важно попасть в первую восьмерку в таблице Лиги чемпинов. В прошлом сезоне «горожане» были 22-ми на общем этапе, и в плей-офф они сразу вылетели от «Реала». «Сити» недавно уже принимал на «Этихаде» дортмундскую «Боруссию» и легко с ней справился — 4:1. В том матче Холанд, Фоден и Шерки свои моменты не транжирили.