Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 26 ноября 2025 года: Хвича взломает защиту англичан

Игроки «ПСЖ» отдыхали меньше месяца в этом году, но это не помешало им хорошо начать сезон. Команда Энрике привычно лидирует в чемпионате Франции и идет среди лидеров в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм», несмотря на победу в Лиге Европы, поменял тренера и сейчас переживает кризис.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»
Букмекеры видят «ПСЖ» фаворитом в этом матче. Победа парижан стоит 1,45, ничья — 4,80, победа гостей — 7,50. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,64, на тотал больше 3,5 — за 2,55.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»
«ПСЖ» и «Тоттенхэм» в августе разыграли Суперкубок УЕФА, французы тогда еле спаслись от поражения в основное время и победили в серии пенальти. С тех пор парижане набрали форму, правда, потеряли нескольких лидеров из-за травм. Сегодня точно не сыграют Хакими и Дуэ, выход на поле Дембеле под вопросом. В ЛЧ у «ПСЖ» были победы над «Аталантой» (4:0), «Барселоной» (2:1) и «Байером» (7:2) и поражение от «Баварии» (1:2). Парижане тогда проиграли, по сути, из-за ошибок у своих ворот, хотя могли и спастись, ведь во втором тайме они играли в большинстве. Перед встречей с «Тоттенхэмом» команда Энрике размялась на «Гавре» в чемпионате Франции — 3:0.
«Тоттенхэм», наоборот, без шансов влетел «Арсеналу» перед Лигой чемпионов — 1:4. Команда Франка создала голевых моментов всего 0,07 ожидаемых голов. Забить получилось только благодаря суперудару Ришарлисона почти с центра поля. Пока что «Тоттенхэм» плох и в обороне, и в атаке. Тут тоже есть проблема с трамированными футболистам: выбыли Соланке, Мэддисон, Кулусевски, Дрэгушин и Биссума. На ЛЧ не заявлен Тель, а Джонсон дисквалифицирован. В Англии «Тоттенхэм» уже на 9-м месте, в Лиге чемпионов дела у команды получше: две победы и две ничьи. Главный тренер Франк ждет от игроков реакции на разгром в дерби и что они будут бороться за мяч гораздо лучше. Но, похоже, что «шпоры» сейчас просто в плохой форме.
Поэтому выбираем победу «ПСЖ» с форой −1,5 за 2,17 и индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2 за 1,87.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
|«ПСЖ»
|«Тоттенхэм»
|Выиграл 3 матча из последних 5.
|3 поражения и ничья в последних 5 матчах.
|Тотал больше 2,5 прошел во всех 4 матчах ЛЧ.
|Ставка «обе забьют — нет» прошла в 3 из 4 матчах ЛЧ.
Ставки на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 26 ноября 2025 года
Победа «ПСЖ» с форой −1,5 за 2,17.
Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2 за 1,87.