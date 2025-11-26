Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» 26 ноября 2025 года: Хвича взломает защиту англичан

«Тоттенхэм», наоборот, без шансов влетел «Арсеналу» перед Лигой чемпионов — 1:4. Команда Франка создала голевых моментов всего 0,07 ожидаемых голов. Забить получилось только благодаря суперудару Ришарлисона почти с центра поля. Пока что «Тоттенхэм» плох и в обороне, и в атаке. Тут тоже есть проблема с трамированными футболистам: выбыли Соланке, Мэддисон, Кулусевски, Дрэгушин и Биссума. На ЛЧ не заявлен Тель, а Джонсон дисквалифицирован. В Англии «Тоттенхэм» уже на 9-м месте, в Лиге чемпионов дела у команды получше: две победы и две ничьи. Главный тренер Франк ждет от игроков реакции на разгром в дерби и что они будут бороться за мяч гораздо лучше. Но, похоже, что «шпоры» сейчас просто в плохой форме.