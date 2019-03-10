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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионат мира: видеотрансляция мужской гонки преследования

В воскресенье, 10 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону проходит мужской пасьют.

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Источник: РИА "Новости"

За сборную России выступают Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (19-й), Дмитрий Малышко (33-й) и Матвей Елисеев​ (51-й). Первым пасьют начинает выигравший накануне спринт норвежец Йоханнес Бе.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов — олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужской гонки преследования будет доступна на этой странице. Начало — 18.25 (время московское).

https://ok.ru/live/1451641544264.

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