Чемпионат мира: видеотрансляция мужской гонки преследования

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов — олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужской гонки преследования будет доступна на этой странице. Начало — 18.25 (время московское).