Чемпионат мира: видеотрансляция мужской гонки преследования
В воскресенье, 10 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону проходит мужской пасьют.
В воскресенье, 10 марта, в шведском Эстерсунде на чемпионате мира-2019 по биатлону проходит мужской пасьют.
За сборную России выступают Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (19-й), Дмитрий Малышко (33-й) и Матвей Елисеев (51-й). Первым пасьют начинает выигравший накануне спринт норвежец Йоханнес Бе.
Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования главного турнира сезона. Один из комментаторов — олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете Антон Шипулин. Видеотрансляция мужской гонки преследования будет доступна на этой странице. Начало — 18.25 (время московское).
https://ok.ru/live/1451641544264.