Губерниев выложил видео с «безумными плясками»

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что побывал в гостях у «Русского радио», где дал интервью Алле Довлатовой.



После эфира они устроили «безумные пляски», этот ролик Губерниев выложил в своем инстаграме.



«Друзья, как можно назвать наш танец? Ваши варианты? Может, лучше мне петь?» — спросил «Голос биатлона» у своих подписчиков.