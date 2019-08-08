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8 августа, источник: Sportmail.ru

Губерниев выложил видео с «безумными плясками»

Танцуют все.

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Источник: РИА "Новости"

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что побывал в гостях у «Русского радио», где дал интервью Алле Довлатовой.

После эфира они устроили «безумные пляски», этот ролик Губерниев выложил в своем инстаграме.

«Друзья, как можно назвать наш танец? Ваши варианты? Может, лучше мне петь?» — спросил «Голос биатлона» у своих подписчиков.

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Видео с танцами стало одним из самых популярных постов Губерниев, за 6 часов оно набрало более 50 тысяч просмотров.

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Илья Андреев

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