Александр Поварницын: Хороший ход дал мне шанс быть вторым

Источник: РИА "Новости"

Александр Поварницын проанализировал свой результат в гонке.

— Как Вы попали в состав сборной?

— Это получилось случайно. Я сначала не планировал принимать участие на Чемпионате, пока не заболел Кирилл Стрельцов. И я был одним из тех, кто изъявил желание поехать в Раубичи. Для меня это, в первую очередь, комплексная проверка подготовки к соревнованиям. Проверка всего того, что я наработал, чего достиг в лыжном ходе и стрелковом компоненте.

— И как оцените?

— Не всё так гладко, как я думал. Мы только спустились с гор и пока контролировать себя в плане передвижения не так легко, но я думаю, что это исправится в процессе дальнейшей подготовки.

— С чем связан промах в спринте?

— Когда я пришел на первую стрельбу, был сильный ветер — сильнее, чем на пристрелке. Я сделал выстрел и понял, что он улетает вправо, после чего сделал поправку и закрыл четыре мишени.

— Вы долго шли лидером, готовились быть на подиуме?

— После второй стрельбы мне сказали, что меня поджимают сзади, тем не менее я продолжил бороться и хорошо отработал последний круг. Когда финишировал, думал, что буду достаточно высоко и просто ждал, что покажут соперники. Хороший ход дал мне шанс быть вторым. В пасьюте буду бороться и реализовывать стрелковый компонент на 100%. Постараюсь показать хороший результат!