Андрей Прокунин: Стоит пересмотреть время проведения Чемпионата

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Кореи Андрей Прокунин поделился впечатлениями о гонке.

— Первая дисциплина — и сразу победа. Ваши эмоции?

— Мы счастливы! Очень интересная дисциплина для болельщика, получилась динамичная гонка на таком прекрасном стадионе. Здесь удобно наблюдать за всеми перипетиями — спортсмены много времени находятся на глазах у зрителей. Мне самому, как специалисту и болельщику, было интересно.

— Победа связана с Вашим возвращением на пост главного тренера?

— Тимофей — взрослый, состоявшийся спортсмен, он многое знал и многое умел, просто мы ему немного помогли. По сравнению с прошлым годом, на этот период его физическое состояние гораздо лучше. По объективным причинам он не мог показать свои лучшие качества в прошлом сезоне. Весной мы внесли коррективы в подготовку, надеюсь, зима даст свои плоды. На сегодняшний день мы обладаем всем, чтобы быть в топ-10 на Кубке мира, и эта победа прибавит мотивации.

— Насколько важен летний старт?

— Я считаю, что он необходим, но, возможно, стоит немного пересмотреть формат и время проведения. Если бы это была 3−4 неделя сентября, то было бы больше команд, которые в это время проводят свои чемпионаты. Сборные могли бы пересмотреть свой календарь и принять участие на Чемпионате мира.

— Расскажите о возвращении в Корею.

— Всё банально просто — когда ты уходишь с одного места работы, ты вынужден искать другое. Было несколько вариантов, но я решил, что самое оптимальное для меня — это вернуться в Корею.