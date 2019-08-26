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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Эдуард Латыпов: Поторопился и сделал только хуже

Чемпионат мира по летнему биатлону завершился гонками преследования. Победителем среди мужчин стал именинник Мартин Отченаш. 32-летний словак сделал себе лучший подарок — закрыл все мишени на четырех огневых рубежах и поднялся с 22-го стартового номера на первую строчку. Вслед за ним финишировал Эдуард Латыпов, допустивший пять промахов. Россиянин показал неплохую форму на Чемпионате и завоевал третью медаль за три дня.

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Биатлонист рассказал о своём физическом состоянии и ошибках на рубежах.

— Насколько тяжело было бежать третий день подряд?

— Самочувствие было неважное. Бежать в жару достаточно сложно, организм не совсем восстановился. Сегодня понял, что это непростая гонка, пульс зашкаливал, и пришлось с первого круга терпеть. Немного устал, нужно освежиться. Но чем больше бегаешь соревнований, тем больше появляется уверенности в себе. К тому же, эта трасса для меня родная, я тут не в первый раз. Беларусь — моя малая родина, где я родился. Мне очень комфортно здесь бегать.

— С чем связаны 2 промаха на последней стрельбе?

— На последнем рубеже был небольшой запас, я решил просто отстреляться побыстрее, потому что знал, что штрафной круг маленький. Думал, что если буду выцеливать, потрачу много времени. Моя ошибка в том, что поторопился и сделал только хуже.

— Какие выводы сделали по итогам Чемпионата?

— Это своеобразный срез летней подготовки, чтобы посмотреть, на что я готов прямо сейчас. Как я бегу и чувствую трассу; как работаю на огневом рубеже и стреляю, чтобы ближе к зиме выйти на лучший уровень. Я протестировал себя, и на данном этапе это неплохая форма, но есть ошибки в стрельбе, которые нужно исправлять. По факту на стрельбу влияет много мелких факторов, над которыми нужно работать.

— Какие цели на предстоящий сезон?

—  Высокие — попасть в состав сборной и выступить на Чемпионате мира. Но чтобы закрепиться в сборной, нужно показать результат, на который я действительно способен и идти вперед.

Гильмутдинова Карина

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