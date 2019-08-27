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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Чанг Янь: Мы на верном пути

Летний Чемпионат мира по биатлону традиционно считается противостоянием между странами Восточной Европы, но в этом году случился настоящий азиатский прорыв.

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Сборные Южной Кореи и Китая завоевали пять золотых медалей на двоих. Если от корейской сборной результат был ожидаемым — две победы на счету опытного спортсмена Тимофея Лапшина, то три золота Китая — это сенсация.

В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские Игры, а этим летом Китай вместе с Беларусью возглавил медальный зачёт Чемпионата мира. Финальную женскую гонку преследования выиграла Чанг Янь. Биатлонистка рассказала в эксклюзивном интервью о том, насколько важен её успех для всего китайского биатлона.

— Раньше в Китае мало кто знал о биатлоне, но когда начали появляться результаты, зрители стали за нами следить и ждать нашего успеха.

Этот чемпионат — часть летней подготовки к зимним соревнованиям и в частности к Олимпийским Играм-2022. Много сильных спортсменов составили конкуренцию на Чемпионате, и это была отличная проверка наших сил. Погода в Раубичах была хорошей, но порывы ветра создавали сложности в стрельбе.

Каждая медаль сборной важна, потому что она придает уверенности в физической форме и конкуренции нашей страны.

Секрет успеха? У нас его нет, но с начала предсезонной подготовки мы каждый день усердно тренировались, закладывали базу, работали над собой. Наш успех в медальном зачёте — подтверждение того, что мы проделали хорошую работу и теперь на верном пути!

Гильмутдинова Карина

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