Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира (фото)
30 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.
30 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.
Защищать свой титул будет действующая обладательница Большого Хрустального Глобуса самая красивая биатлонистка мира итальянка Доротея Вирер. В ожидании старта сезона Спорт Mail.ru собрал галерею с лучшими фото Доротеи.
В ноябре Вирер признали лучшей спортсменкой Италии в зимних видах спорта. Она стала первой в истории биатлонисткой, получившей это звание.