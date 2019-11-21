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21 ноября, источник: Sportmail.ru

Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира (фото)

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Защищать свой титул будет действующая обладательница Большого Хрустального Глобуса самая красивая биатлонистка мира итальянка Доротея Вирер. В ожидании старта сезона Спорт Mail.ru собрал галерею с лучшими фото Доротеи.

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В ноябре Вирер признали лучшей спортсменкой Италии в зимних видах спорта. Она стала первой в истории биатлонисткой, получившей это звание.

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