Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира (фото)

Защищать свой титул будет действующая обладательница Большого Хрустального Глобуса самая красивая биатлонистка мира итальянка Доротея Вирер. В ожидании старта сезона Спорт Mail.ru собрал галерею с лучшими фото Доротеи.

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В ноябре Вирер признали лучшей спортсменкой Италии в зимних видах спорта. Она стала первой в истории биатлонисткой, получившей это звание.