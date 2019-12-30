Шипулин помог мальчику-инвалиду (фото)

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин рассказал, как помог исполнить мечту мальчика-инвалида Кости Максимова.



«Вы знаете об акции “Мечтай со мной”? Так вот с одной из елочек мне передали записку с желанием Кости Максимова. Мальчик уже много лет следит за соревнованиями по биатлону, болеет за нашу команду.



Мечтой Кости была встреча со мной. Исполнить ее проще простого! Купил Косте наборы Lego и приехал к нему в гости. Ребенок доволен и счастлив, его такая простая, но важная мечта сбылась, а надо ли что-то еще? Видеть счастье в глазах наших детей — то, ради чего мы, взрослые, живем и работаем», — написал Шипулин в инстаграме.