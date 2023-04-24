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24 апреля, источник: Sportmail.ru

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад представит моноспектакль

Фуркад представит моноспектакль.

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Источник: AFP 2022

Пятикратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Мартен Фуркад осенью представит моноспектакль, в котором расскажет о своей карьере, пишет L'Équipe.

Спектакль будет носить название «Вне трассы». Впервые Фуркад выступит 17 и 18 октября в городе Гренобль, а в ноябре в Париже. По сюжету Мартен расскажет о своей карьере через личные истории.

Французскому спортсмену 34 года. О завершении карьеры он объявил в 2020 году. Он является рекордсменом по количеству выигранных Кубков мира — у него их семь. Фуркад 13 раз становился чемпионом мира.

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