Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад представит моноспектакль
Фуркад представит моноспектакль.
Фуркад представит моноспектакль.
Пятикратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Мартен Фуркад осенью представит моноспектакль, в котором расскажет о своей карьере, пишет L'Équipe.
Спектакль будет носить название «Вне трассы». Впервые Фуркад выступит 17 и 18 октября в городе Гренобль, а в ноябре в Париже. По сюжету Мартен расскажет о своей карьере через личные истории.
Французскому спортсмену 34 года. О завершении карьеры он объявил в 2020 году. Он является рекордсменом по количеству выигранных Кубков мира — у него их семь. Фуркад 13 раз становился чемпионом мира.