Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад представит моноспектакль

Пятикратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Мартен Фуркад осенью представит моноспектакль, в котором расскажет о своей карьере, пишет L'Équipe.

Спектакль будет носить название «Вне трассы». Впервые Фуркад выступит 17 и 18 октября в городе Гренобль, а в ноябре в Париже. По сюжету Мартен расскажет о своей карьере через личные истории.