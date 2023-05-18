Глава Союза биатлонистов России остался без диплома
Суд признал недействительным диплом Виктора Майгурова.
Суд признал недействительным диплом Виктора Майгурова.
Кировский районный суд Екатеринбурга лишил президента СБР Виктора Майгурова диплома Уральского института коммерции и права, который он получил в 2001 году. Майгуров получил образование по специальности «Юриспруденция». Решение пока не вступило в законную силу, сообщает Inkazan.
«После вступления решения суда в законную силу члены СБР должны потребовать от Майгурова добровольно уйти в отставку. В случае отказа [необходимо] назначить внеочередную конференцию Союза биатлонистов России и выбрать нового главу СБР», — заявил правозащитник Еркен Сарсембаев.
Сарсембаев с 2022 года добивался проведения проверки в отношении президента СБР от прокуратуры Свердловской области. В марте 2023 года надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать второй диплом Майгурова фальшивым. Его третий диплом также может оказаться недействительным.
Военная прокуратура может лишить президента СБР звания лейтенанта и взыскать с него полученные от государства выплаты, если такие были.