Глава Союза биатлонистов России остался без диплома

Кировский районный суд Екатеринбурга лишил президента СБР Виктора Майгурова диплома Уральского института коммерции и права, который он получил в 2001 году. Майгуров получил образование по специальности «Юриспруденция». Решение пока не вступило в законную силу, сообщает Inkazan.

«После вступления решения суда в законную силу члены СБР должны потребовать от Майгурова добровольно уйти в отставку. В случае отказа [необходимо] назначить внеочередную конференцию Союза биатлонистов России и выбрать нового главу СБР», — заявил правозащитник Еркен Сарсембаев.

Сарсембаев с 2022 года добивался проведения проверки в отношении президента СБР от прокуратуры Свердловской области. В марте 2023 года надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать второй диплом Майгурова фальшивым. Его третий диплом также может оказаться недействительным.