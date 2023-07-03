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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Бьорндален: был уверен, что выиграю ЧМ, но 13 олимпийских медалей — никогда

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как начиналась его карьера в биатлоне. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

«Я был умным 19-летним парнем. Я никогда не думал о результатах, а смотрел на перспективу и развивался как спортсмен. На моем первом Кубке мира я был далек от этого уровня — мне просто повезло, что я, как юниор, принял в нем участие. Я многому научился в первой гонке, получил много мотивации и увидел, куда мне нужно двигаться. Возможность пообщаться с лучшими в мире была отличным опытом. Мне нужно было совершенствоваться, но когда тебе говорят об этом прямо в лицо, когда ты чувствуешь спортсменов, которые быстрее тебя и стреляют лучше тебя, удивительно, как быстро ты учишься!

Материал постоянно менялся, начиная от патронов, винтовки, лыж, ботинок, палок и заканчивая лыжными костюмами. Это было интересно для меня, потому что я быстро добивался хороших результатов. Моей задачей было развивать спорт и делать его более интересным: более быстрые лыжи, более быстрая стрельба. Я никогда не уставал от этого, я видел огромный потенциал. Каждый раз, когда у меня был хороший результат, я находил, над чем еще поработать. Дело было не только в результатах: моя страсть была и в развитии спорта.

Я мечтал об этом в 12 лет. В то время я был фермером и не хотел им остаться в будущем. Я хотел жить за счет биатлона и стать лучшим биатлонистом в мире. В 12 лет я еще не знал, что это изменит мою жизнь. Мечта была, и она сбылась. Я был на 100% уверен, что выиграю чемпионат мира, но 40 медалей или 13 олимпийских медалей — никогда в жизни я не мог об этом подумать! Никогда! Или столько побед на Кубке мира! Никогда. Но этот спорт изменил мою жизнь: это была моя мечта с 12 лет!» — сказал Бьорндален.

Бьорндален начал профессиональную карьеру в 1993 году. Первые большие победы к Бьорндалену пришли в 1998 году, когда ему было 24 года. Норвежец стал самым титулованным биатлонистом в истории, став восьмикратным олимпийским чемпионом, двадцатикратным чемпионом мира и шестикратным обладателем Кубка мира.

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