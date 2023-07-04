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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

СБР представил новую форму биатлонной сборной на следующий сезон

Выбор цветов формы, по задумке дизайнеров, символизирует наследие и традиции России.

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Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России (СБР) представил форму национальной команды на сезон-2023/24, сообщается на сайте организации.

Источник: СБР

Экипировка выполнена в алых цветах, что, по задумке дизайнеров, символизирует наследие и традиции, а также отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.

«Биатлон с великим наследием. Так звучит новая концепция экипировки сборной команды России по биатлону для предстоящего зимнего сезона. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», — говорится в заявлении.

В сезоне-2022/23 российские биатлонисты пропускали международные старты из-за решения конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

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