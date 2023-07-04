СБР представил новую форму биатлонной сборной на следующий сезон

Экипировка выполнена в алых цветах, что, по задумке дизайнеров, символизирует наследие и традиции, а также отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.

«Биатлон с великим наследием. Так звучит новая концепция экипировки сборной команды России по биатлону для предстоящего зимнего сезона. Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», — говорится в заявлении.