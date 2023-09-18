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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Подозреваемая в мошенничестве биатлонистка вернется в сборную Франции

Действующая победительница общего зачета Кубка мира биатлонистка Жюлия Симон, которую подозревали в мошенничестве с кредитными картами представителей сборной Франции вернется в состав национальной команды в октябре.

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Источник: AP 2023

Спортсменка снова начала тренироваться летом и занималась индивидуально. На прошедших выходных она заняла четвертое место в спринте в рамках летнего чемпионата Франции.

«Вероятно, я вернусь в октябре. Я выполняю одну и ту же работу, будучи в сборной Франции или дома, но мне не терпится посоревноваться, оценить как быстро я могу стрелять, что теряешь, когда тренируешься один. А также посмотреть, на каком уровне я нахожусь, потому что у меня нет ориентиров», — приводит слова Симон Ski Chrono.

Ранее сообщалось, что Симон подозревают в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Ущерб составлял более одной тысячи евро. Ее партнерша по национальной команде Жюстин Бреза-Буше заявила, что имеет доказательства вины Симон в мошенничестве с кредитными картами. Федерация лыжного спорта Франции планировала созвать дисциплинарное собрание по этому поводу в июне, но решение до сих пор не принято.

Симон является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в смешанной эстафете, двукратной чемпионкой мира, обладательницей большого Хрустального глобуса сезона-2022/23.

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Подозреваемая в мошенничестве биатлонистка вернется в сборную Франции
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