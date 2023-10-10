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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестра Антона Шипулина решила возобновить карьеру в биатлоне в 39 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина приняла решение возобновить карьеру в 39 лет. Об этом сообщает портал Slovensky Biatlon.

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Источник: РИА "Новости"

Словацкая спортсменка планирует выступить на домашнем чемпионате Европы, который пройдет в январе. Также биатлонистка не исключает участие на этапах Кубка мира и на чемпионате мира, если ей удастся набрать хорошую форму.

«Это было совсем непростым решением. Но в последние годы я чувствовала себя скорее спарринг-партнером для молодежи, нежели их тренером. Я сохраняла хорошую форму, чтобы они могли тянуться за мной. Долгое время в моей голове крутилась мысль, смогу ли я вновь подготовиться физически и ментально. Да, я несколько раз успешно возвращалась в биатлон, выиграла несколько медалей, но нынешнее возвращение будет действительно сложным и необычным», — сказала Кузьмина.

Анастасия Кузьмина — родная сестра российского биатлониста Антона Шипулина. В апреле 2007 года она вышла замуж за израильского лыжника российского происхождения Даниэля Кузьмина, переехала в Словкию и стала выступать за сборную этой страны. Кузьмина выиграла три олимпийских золота: в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 она выиграла спринты, а в Пхенчхане-2018 одержала победу в масс-старте. На ее счету три их четырех золотых медалей Словакии в истории зимних Олимпийских игр.

Кузьмина завершила карьеру в 2019 году. Два последних сезона она заканчивала в тройке лучших биатлонисток в общем зачете Кубка мира.

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