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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Йоханнес Бе назвал состав биатлонной эстафеты своей мечты

Норвежский биатлонист написал в своей соцсетях, как выглядела бы команда его мечты в смешанной эстафете.

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Источник: РИА "Новости"

«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это были бы Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бе и Эмильен Жаклен», — написал Йоханнес Бе в соцсетях.

Таким образом норвежский биатлонист, помимо себя, назвал представителей трех стран — Италии (Виттоцци), Швеции (Эберг) и Франции (Жаклен).

Йоханнес Бе является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным чемпионом мира. Также норвежец четырежды становился обладателем Кубка мира в общем зачете.

Тарьей Бе, старший брат Йоханнеса, — также известный биатлонист, обладатель кубка мира в общем зачете и трехкратный олимпийский чемпион.

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