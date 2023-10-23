Йоханнес Бе назвал состав биатлонной эстафеты своей мечты
Норвежский биатлонист написал в своей соцсетях, как выглядела бы команда его мечты в смешанной эстафете.
Норвежский биатлонист написал в своей соцсетях, как выглядела бы команда его мечты в смешанной эстафете.
«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это были бы Лиза Виттоцци, Ханна Эберг, Йоханнес Бе и Эмильен Жаклен», — написал Йоханнес Бе в соцсетях.
Таким образом норвежский биатлонист, помимо себя, назвал представителей трех стран — Италии (Виттоцци), Швеции (Эберг) и Франции (Жаклен).
Йоханнес Бе является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным чемпионом мира. Также норвежец четырежды становился обладателем Кубка мира в общем зачете.
Тарьей Бе, старший брат Йоханнеса, — также известный биатлонист, обладатель кубка мира в общем зачете и трехкратный олимпийский чемпион.