В Москве прошли похороны Анфисы Резцовой

24 октября Анфиса Резцова была похоронена на аллее спортсменов на Троекуровском кладбище в Москве. Во время траурной процессии колонну скорбящих сопровождал почетный караул.

В женском биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории чемпионкой Олимпийских игр. В ее активе два олимпийских золота в биатлоне и одно — в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова стала двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону и трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.