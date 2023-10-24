В Москве прошли похороны Анфисы Резцовой
Трехкратная олимпийская чемпионка похоронена на Троекуровском кладбище.
Трехкратная олимпийская чемпионка похоронена на Троекуровском кладбище.
Анфиса Резцова умерла 19 октября на 59-м году жизни.
24 октября Анфиса Резцова была похоронена на аллее спортсменов на Троекуровском кладбище в Москве. Во время траурной процессии колонну скорбящих сопровождал почетный караул.
Как сообщает ТАСС, на церемонии прощания присутствовали глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева.
В женском биатлоне Анфиса Резцова была первой в истории чемпионкой Олимпийских игр. В ее активе два олимпийских золота в биатлоне и одно — в лыжных гонках. Также Анфиса Резцова стала двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону и трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.