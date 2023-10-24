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24 октября, источник: Sportmail.ru

Биатлонистка Жюлия Симон задержана по делу о мошенничестве

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону Жюлия Симон арестована в родном городе Альбервиль.

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Источник: AP 2023

Французскую биатлонистку Жюлию Симон поместили под стражу из-за мошенничества с банковскими картами. сообщает ведущее французское спортивное издание L'Equipe. По информации источника, в скором времени будет проведен допрос.

В июле 2023 года стало известно, что на Симон было написано два заявления по обвинению в мошенничестве с кредитными картами. Одно из них подал член штаба французской сборной по биатлону, а второе — коллега Симон по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Ущерб составляет одну тысячу евро.

После этого Симон пропустила несколько сборов национальной команды.

Жюлия Симон — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2022 года и двукратная чемпионка мира. В сезоне 2022/23 французская биатлонистка завоевала Кубок мира в общем зачете.

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