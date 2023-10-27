Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов

В составе сборной СССР Маматов становился чемпионом в эстафете на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле и 1972 года в Саппоро. На Олимпиаде в Гренобле он был знаменосцем советской олимпийской команды на церемонии открытия Игр. Также на счету Маматова четыре победы на чемпионатах мира — в 1967 году он выиграл индивидуальную гонку на 20 км, а с 1969 по 1971 год трижды становился чемпионом в эстафете.