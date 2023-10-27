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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает сайт Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной СССР Маматов становился чемпионом в эстафете на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле и 1972 года в Саппоро. На Олимпиаде в Гренобле он был знаменосцем советской олимпийской команды на церемонии открытия Игр. Также на счету Маматова четыре победы на чемпионатах мира — в 1967 году он выиграл индивидуальную гонку на 20 км, а с 1969 по 1971 год трижды становился чемпионом в эстафете.

В 1972 году после Олимпиады в Саппоро Маматов завершил карьеру и занялся тренерской деятельностью. Он был тренером сборной СССР на Олимпиаде-1984 в Сараево, где советские биатлонисты завоевали золото в эстафете.

С 1993 по 1998 год Маматов был вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU). С 1996 по 2006 год он занимал аналогичный пост в Олимпийском комитете России (ОКР).

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