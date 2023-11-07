IBU попросил китайцев не принимать участия в Международной лиге клубного биатлона

Планировалось, что в турнире будут участвовать спортсмены из России, Беларуси и Китая.
«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов не принимать участия», — приводит слова Нуждова ТАСС.
Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований.