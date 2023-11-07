Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Футбол. Еврокубки
20:45
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Антверпен
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Эдмонтон
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Бостон
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Тампа-Бэй
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Коламбус
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

IBU попросил китайцев не принимать участия в Международной лиге клубного биатлона

Китайских спортсменов попросили не участвовать в Международной лиге клубного биатлона, сообщил член правления лиги и глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Планировалось, что в турнире будут участвовать спортсмены из России, Беларуси и Китая.

«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Я официально могу сказать, что китайские спортсмены не примут участия. Это не зависит от нежелания или невозможности. Им поступила вежливая настоятельная просьба от Международного союза биатлонистов не принимать участия», — приводит слова Нуждова ТАСС.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Махачев впервые в карьере возглавил рейтинг лучших бойцов UFC
IBU попросил китайцев не принимать участия в Международной лиге...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь