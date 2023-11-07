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14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

В IBU объяснили, почему выступают против Международной лиги клубного биатлона

В ​​Международном союзе биатлонистов заявили, что выступают против участия иностранных спортсменов в Международной лиге клубного биатлона из-за санкций в отношении российского спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее член правления Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов сообщил, что IBU попросил китайских спортсменов не участвовать в турнире на территории России.

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нем может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование — им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, — должно быть одобрено IBU.

Кроме того, когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т. д., которые участвуют в международных соревнованиях, которые не одобрены IBU. Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами», — приводит слова представителя Международного союза биатлонистов ТАСС.

Первый Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. Учредителями лиги стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Планировалось, что в турнире будут участвовать спортсмены из России, Беларуси и Китая.

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