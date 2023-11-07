В IBU объяснили, почему выступают против Международной лиги клубного биатлона

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нем может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование — им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, — должно быть одобрено IBU.



Кроме того, когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т. д. , которые участвуют в международных соревнованиях, которые не одобрены IBU. Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами», — приводит слова представителя Международного союза биатлонистов ТАСС.