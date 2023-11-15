Бьорндален высказался об отстранении россиян от международных турниров

«Я надеюсь, что конфликт закончится как можно скорее, что все снова нормализуется и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться. Нам придется смириться с решением IBU. Пока конфликт не закончится, ничего не произойдет», — приводит слова Бьорндалена VG.

Бьорндален, в данный момент находится с женой, четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Дарьей Домрачевой в Беларуси. Летом, в Минске у пары родилась вторая дочь.

Российские и белорусские спортсмены не участвовали в международных стартах в сезоне-2022/23 по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.